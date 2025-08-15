Jodhpur News: जोधपुर में स्कूल जा रहे बच्चे को तेज रफ्तार कार से रौंदा, दर्दनाक मौत के बाद मचा हड़कंप, CM कार्यक्रम के बीच प्रशासन पर दबाव

Jodhpur News: जोधपुर के रेजीडेंसी रोड पर एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों ने पुलिस से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई और आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल होने का शेड्यूल था, जो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ विशेष टीमें गठित कर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, और मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. छात्र की मौत से गुस्साए परिवारजन सड़क पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और न्याय की मांग करते हुए.

पुलिस अधिकारियों ने परिवारजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की तत्काल कार्रवाई और आश्वासन के बाद परिवारजनों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन वे अभी भी न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.



जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रेजिडेंसी रोड पर एक डंपर ने स्कूली बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पांच बत्ती रोड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट जाने का मुख्य मार्ग है.

परिजन आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शहर में है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है.

