Holiday Alert: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में आने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, शीतला अष्टमी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर में सरकारी अवकाश रहेगा. प्रशासन के इस फैसले से उन हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी जो हर साल इन धार्मिक मेलों और उत्सवों में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं.

11 मार्च को शीतला अष्टमी का अवकाश

जारी आदेश के अनुसार, कागा की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में लगने वाले मेले के अवसर पर 11 मार्च को जोधपुर शहर में स्थानीय अवकाश रहेगा. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कागा तीर्थ पहुंचते हैं. इसके अलावा आषाढ़ मास में आने वाली गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी 29 जुलाई को जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

कागा तीर्थ में लगता है विशाल मेला

जोधपुर के कागा क्षेत्र में स्थित शीतला माता का मंदिर मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक माना जाता है. शीतला अष्टमी के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन होता है. यह मेला अष्टमी से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है.

इस दौरान जोधपुर शहर ही नहीं बल्कि मारवाड़ के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति के साथ माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.

जोधपुर में सप्तमी नहीं, अष्टमी को होती है पूजा

जोधपुर में शीतला माता की पूजा अष्टमी के दिन करने की परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है, जो इसे राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से अलग बनाता है. ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार वर्ष 1772 में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के शासनकाल के दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र का निधन चेचक (जिसे स्थानीय भाषा में ‘माता निकलना’ कहा जाता है) के कारण हो गया था. बताया जाता है कि राजकुमार की मृत्यु शीतला सप्तमी के दिन हुई थी.

इस घटना के बाद शोक और माता के प्रकोप की मान्यता को देखते हुए जोधपुर के लोगों ने सप्तमी के बजाय अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करने की परंपरा शुरू कर दी. तब से लेकर आज तक मारवाड़ क्षेत्र में अष्टमी के दिन माता की पूजा की जाती है. इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में “बास्योड़ा” कहा जाता है.

मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी

जिला कलेक्टर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालयों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है. शीतला अष्टमी मेले के दौरान कागा क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस प्रशासन द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. साथ ही यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

