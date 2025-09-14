15 राज्यों के पत्रकार पहुंचे जोधपुर, राष्ट्रीय अधिवेशन में 600 से अधिक पत्रकार हुए शामिल

Rajasthan News: इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में हुआ शुरू,उद्घाटन सत्र के बाद प्रदेश इकाई की बैठक में संगठन के अलावा पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर हुआ मंथन, भविष्य की योजनाएं बनाने के साथ 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी हुआ मंथन.

जोधपुर सूर्यनगरी जोधपुर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का राष्ट्रीय अधिवेशन माहेश्वरी भवन में पूर्व महाराजा गज सिंह के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ, जिसमें देश के 15 राज्यों से आए पत्रकारों सहित कुल 600 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया. उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रदेश इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर गंभीर मंथन किया गया. बैठक में भविष्य की योजनाओं को लेकर रणनीति तैयार की गई तथा आगामी 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले संगठन के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

फेडरेशन के जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह करनौत और जिला महासचिव अश्विनी व्यास ने बताया कि,पत्रकारों के हितों के लिए वर्ष 1950 से समर्पित राष्ट्रीय संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का राष्ट्रीय अधिवेशन इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया.

जिला अध्यक्ष प्रदीप जोशी और मुख्य संयोजक नंदकिशोर शाह के संयोजन में मां सरस्वती की पूजा आराधना के साथ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 131वां राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में आरंभ हुआ,पूर्व महाराजा गज सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा,महापौर कुंती देवड़ा और वरिष्ठ पत्रकार आयशा खानम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. आई एफ डब्ल्यू जे के राष्ट्रीय महासचिव विपिन धूलिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहन कुमार,रजत मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव विश्वदेव राव भी मौजूद रहे.

समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व महाराजा गज सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए पत्रकारिता की भूमिका को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए कहा कि पत्रकारों को निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ समाज को दिशा देने का कार्य करते रहना चाहिए.जोधपुर को राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए चुनने के लिए साधुवाद देते हुए 15 राज्यों से आए प्रतिनिधियो द्वारा राजस्थानी साफा धारण करने पर भी खुशी जाहिर की.

उन्होंने कहा कि,इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जैसा 50 साल पुराना और प्रतिष्ठित संगठन बरसों से पत्रकारों की समस्याओं के लिए जब समर्पित है,इसी प्रतिष्ठा के कारण देश के पत्रकार जुड़ रहें हैं,देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ने वालें पत्रकारों को एकजुटता से जोड़कर रखना बहुत चुनौती पूर्ण दायित्व है,जिसे ये संगठन पूरी निष्ठा से निभा रहा है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने अधिवेशन की आवश्यकता और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार रखते हुए कहा कि बदलते मीडिया परिवेश में पत्रकारों को एकजुट होकर अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना होगा.

वरिष्ठ पत्रकार आयशा खानम ने राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पत्रकार एकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और अपने पत्रकारिता जीवन के अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारों के बीच एकता और सहयोग अत्यंत आवश्यक है. आयशा खानम ने आगामी अधिवेशन कर्नाटक में आयोजित करने का सुझाव भी दिया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सकारात्मक रूप से लिया. इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा भी पत्रकारों की एकता की भावना की सराहना की गई और इसे संगठन की मजबूती का आधार बताया गया.



आईएफडब्ल्यूजे के महासचिव मनवीर सिंह ने स्वागत उद्बोधन देते हुए देशभर से आए पत्रकार साथियों का अभिनंदन किया और अधिवेशन की महत्वता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन न केवल संवाद का मंच है, बल्कि पत्रकारिता की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन का अवसर भी है.जिला अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने अधिवेशन का आयोजन जोधपुर में होने पर हर्ष जताया और जोधपुरवासियों की ओर से सभी आगंतुकों का स्वागत किया.

कार्यक्रम में सहयोग देने वाले विशिष्ट जनों को भी मंच से सम्मानित किया गया. जिनमें हनुमान सिंह खांगटा, सुखराम जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र पालीवाल, हुसैन सिकंदर खान, और राजेश पंवार शामिल रहे.अधिवेशन के शुभारंभ समारोह में पत्रकारिता जगत से जुड़े देशभर के प्रतिनिधियों सहित समाजसेवा, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही.

इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 15 राज्यों के 618 पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उपस्थित रहे.अलग अलग राज्यों से आए पत्रकार साथियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार 'साफा' पहनाकर आयोजन स्थल माहेश्वरी भवन के प्रवेश द्वार पर स्वागत व अभिनंदन किया गया,जिसमें राजस्थान की संस्कृति की अनूठी तस्वीर देखने को मिली.कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गौड़ ने किया,मुख्य संयोजक नंदकिशोर शाह ने अंत में आभार व्यक्त किया.

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति में शामिल विक्रम सिंह करनोत, प्रवीण बोथरा, अश्वनी व्यास, डॉ रंजन दवे, मनोज जैन , डॉ लक्ष्मण मोतीवाल, योगेश दवे, अफरोज पठान, शेखर व्यास, समीर खान, भूपेंद्र बिश्नोई, महेश शर्मा ईश्वर सिंह, सुमेर सिंह चूंड़ावत, डॉ पाबूराम, भवानी सिंह भाटी, रमेश सारस्वत, शिव सिंह सिसोदिया, राजेश पुरोहित, सूर्याश मूथा, प्रदीप दवे, दीपक पुरोहित, लक्षित दवे, पवन जोशी, नरेंद्र ओझा, हर्षित जोशी, प्रवीण बोथरा, मनोज जैन, पवन प्रजापत, संवितेश्वर पुरोहित, जितेंद्र डूडी, पुनीत माथुर, मुकेश श्रीमाली, श्रेयांश भंसाली, मनोज शर्मा, राजेश मेहता, राजेश जैन, राजकुमारी और अनीता चौधरी का भरपूर सहयोग रहा.