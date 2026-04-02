जोधपुर में बजरी माफिया का आतंक! पुलिस से बचने के लिए गलियों में दौड़ाया डंपर

Jodhpur News: जोधपुर शहर में अवैध बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. गुरुवार को माता का थान क्षेत्र में एक बड़ा और चिंताजनक मामला सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी. यहां अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे एक डंपर चालक ने पुलिस से बचने के लिए रिहायशी इलाकों की संकरी गलियों में तेज रफ्तार से वाहन दौड़ा दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और डंपर का पीछा करना शुरू किया. बताया जा रहा है कि चालक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य सड़क छोड़कर जानबूझकर तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों का रास्ता चुना. इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

कई गाड़ियों को मारी टक्कर

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तेज रफ्तार डंपर कई घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहा, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इस खतरनाक घटनाक्रम के दौरान पुलिसकर्मी भी डंपर के पीछे पैदल दौड़ते दिखाई दिए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और तेजी से वायरल हो रहा है.

काफी मशक्कत और जोखिम भरे पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार डंपर को रोक लिया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है और पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

क्या है लोगों का कहना

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन अवैध बजरी से भरे डंपर इसी तरह रिहायशी गलियों से गुजरते हैं, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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