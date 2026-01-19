Jodhpur IT Raid: जोधपुर में उत्तर प्रदेश आयकर विभाग की 'इन्वेस्टिगेशन विंग' द्वारा की जा रही बड़ी कार्रवाई के तीसरे दिन एक दुखद मोड़ सामने आया. घी-तेल के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर चल रही छापेमारी के दौरान शनिवार को व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इस आपातकालीन स्थिति के बाद आयकर विभाग की टीम को अपनी कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी.

अस्पताल में भर्ती

शनिवार को रेड के तीसरे दिन जब व्यापारी को सीने में दर्द की शिकायत हुई, तो आयकर अधिकारी खुद उन्हें निजी अस्पताल ले गए. बाद में परिजनों की इच्छा पर उन्हें एम्स (AIIMS) जोधपुर में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने तत्काल उनकी एंजियोप्लास्टी की और हार्ट में स्टंट लगाया. फिलहाल व्यापारी की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

प्रोबिहिटरी ऑर्डर (PO) के साथ टीम रवाना

व्यापारी के स्वास्थ्य और परिजनों की मानसिक परेशानी को देखते हुए आयकर टीम ने शनिवार रात 12 बजे शास्त्रीनगर स्थित उनके निवास से रवानगी डाल दी. हालांकि, टीम ने पूरी तरह सर्च खत्म नहीं की है.टीम घर में एक प्रोबिहिटरी ऑर्डर (PO) जारी करके गई है. इसके तहत घर की एक मुख्य अलमारी को सीज कर दिया गया है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें, सोना और नकदी रखी है.

60 दिन का अल्टीमेटम

नियम के अनुसार, विभाग अगले 60 दिनों के भीतर कभी भी दोबारा सर्च शुरू करने पहुंच सकता है. आयकर रेड के इतिहास में ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जहां टीम को 'पीओ' करके लौटना पड़े.यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में डेयरी उत्पादों से जुड़े एक बड़े फूड ग्रुप पर पड़े छापों की कड़ी का हिस्सा है. जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर से इस ग्रुप को माल की सप्लाई की जाती थी.

जोधपुर में बरामदगी

शुरुआती जांच में शास्त्रीनगर स्थित निवास से लगभग 3 किलो सोना और 35 लाख रुपये कैश बरामद हुए हैं. टीम ने व्यापारी के निवास के अलावा न्यू पॉवर हाउस रोड स्थित गोदाम और बोरानाडा स्थित

फैक्ट्री पर भी जांच की थी.

फिलहाल जोधपुर में टीम लौट गई है, लेकिन बीकानेर और अन्य शहरों में सर्च जारी है. आगरा-कानपुर से मिले दस्तावेजों की क्रॉस-चेकिंग के बाद ही इस पूरे टैक्स चोरी के मामले की अंतिम तस्वीर साफ हो पाएगी.



