जोधपुर बस हादसे में 22 की मौत, परिजनों को सौंपे जा रहे शव

Jodhpur News: राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से हुए भीषण हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई. डीएनए परीक्षण और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं.  
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 16, 2025, 04:08 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 04:08 PM IST

जोधपुर बस हादसे में 22 की मौत, परिजनों को सौंपे जा रहे शव

Jodhpur News: राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आगजनी की हृदयविदारक दुर्घटना के बाद डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. कुल मृतकों की संख्या 22 हो गई है.

जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शव को पूर्ण सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ उनके पैतृक गांव या निवास स्थान तक पहुंचाया जाए. जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक सरकारी कर्मचारी एवं एक पुलिस कांस्टेबल को भेजा जा रहा है, ताकि मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो.

प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस कठिन समय में प्रत्येक परिजन को हरसंभव सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए. यह संपूर्ण प्रक्रिया संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण से की जा रही है. जोधपुर और जैसलमेर दोनों जिलों की टीमें निरंतर संपर्क और समन्वय में हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग समय पर प्राप्त हो सकें.

डीएनए परीक्षण के पश्चात 9 मृतकों के शव एम्स हॉस्पिटल में एवं 9 मृतकों के शव महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में रखे गए हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है.

एम्स हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम
1. जितेश चौहान
2. महेन्द्र (लवारण)
3. खुशी (लवारण)
4. इरफान खान (बम्बोरो की ढाणी)
5. बरकत खान (बासनपीर)
6. शाहरूख खान (चाम्पला)
7. अयुब खान (बासनपीर)
8. बसीरा (बासनपीर)
9. जसु (कोटड़ी)

एमजीएच हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम
1. स्वरूप (जोधपुर)
2. गोपीलाल (लाठी)
3. जोगराज सिंह (झलारिया)
4. पार्वती (लवारण)
5. दीक्षा (लवारण)
6. शौर्य (लवारण)
7. दीपक (जैसलमेर)
8. राजेन्द्र सिंह चौहान (जैसलमेर)
9. हसीना (बम्बोरो की ढाणी)
कुल 19 शवों में से एक शव पर अभी तक किसी ने भी दावा नहीं किया है. जिस शव पर अभी तक दावा नहीं किया गया है, वह एम्स हॉस्पिटल में रखा हुआ है. जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि किसी को जैसलमेर बस दुखांतिका में किसी लापता व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल संपर्क करें.

जोधपुर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
जिला नियंत्रण कक्ष, जोधपुर
0291-2650349, 2650350

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर
09414159222

जैसलमेर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
ट्रॉमा सेंटर, जवाहर अस्पताल, जैसलमेर
9460106451, 9636908033

जैसलमेर हेल्पलाइन नंबर
9414801400, 8003101400, 02992-252201

वहीं, जैसलमेर बस हादसे के एक घायल ने गुरुवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी के अनुसार, बंबोरों की ढाणी निवासी भागू बानो (54) की मृत्यु हो गई. वह करीब 80 फीसदी झुलसी थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था.

मोर्चरी पर धरना शुरू, मुआवजे की मांग
महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर शेरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले महेंद्र मेघवाल के समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है. मेघवाल समाज के जोराराम मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद 50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करें तब हम हमारे पांच शवों को उठाएंगे.

उन्होंने बताया कि विधायक और मंत्री भी यहां आए थे उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं. 6 मरीजों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, इसको लेकर लगातार अस्पताल प्रशासन की पूरी यूनिट उनके उपचार में लगी हुई है, जो की वेंटिलेटर पर बढ़ती है.

डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा ने बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहे हैं और जितने भी घायल हैं, उनको बचाने के लिए इतना संभव कोशिश जारी है लेकिन जो क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, 7 वेंटिलेटर पर है, उसमें से एक की डेथ हो गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

