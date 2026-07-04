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जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

Jodhpur News:  जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर शुक्रवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चचेरे भाइयों की मौत हो गई और दो मासूम बच्चे घायल हो गए. 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 04, 2026, 04:03 PM|Updated: Jul 04, 2026, 04:03 PM
जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के पुलिया से थोड़ा आगे आगोलाई की तरफ शुक्रवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चे मामूली घायल हो गए.

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर के गंगाणा चोखा का एक परिवार बोलेरो गाड़ी लेकर शेरगढ़ के तेना गांव में अपने भाई की पत्नी को लेने ससुराल गए थे. वहां से शुक्रवार को शाम के समय रवाना हुए.

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बोलेरो में सवार तीन लोगों की मौत
जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर भारतमाला पुलिया से थोड़ा आगे आगोलाई की तरफ कालका माता मंदिर के पास गाड़ी में सवार किसी को उल्टी होने लगी तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की.

इसके बाद सड़क के पास खड़ी करके बाहर निकले थे तभी पीछे से तेज गति और लापरवाही से आए एक पिकअप ने बोलेरो के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई.

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी
मृतक चचेरे भाई है और दो मासूम बच्चे घायल हुए हैं. सभी को बालेसर अस्पताल लाया गया. मामूली रूप से घायल मासूम बच्चों का उपचार किया गया और मृतकों के शव बालेश्वर सीएससी की मोर्चरी में रखना गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलते ही बालेसर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची.

तेज रफ्तार पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर
जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के पास मौजूद तीनों चचेरे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे में दो बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया.

बताया जा रहा है कि सभी लोग तेना गांव में अपने भाई के ससुराल से उसकी पत्नी को लेकर वापस लौट रहे थे. मृतकों की पहचान जोधपुर जिले के गंगाना चोखा गांव निवासी 28 वर्षीय राजूनाथ पुत्र सूरम नाथ कालबेलिया, 30 वर्षीय दयालनाथ पुत्र बाबू नाथ, और 25 वर्षीय प्रकाश नाथ पुत्र दलानाथनिवासियों के रूप में हुई है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
पुलिस ने तीनों शवों को बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था. बालेसर पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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