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जोधपुर कस्तूरबा स्कूल में छात्राओं को सड़ा खाना देने का आरोप, मौके पर पहुंची जांच कमेटी

जोधपुर के जाजीवाल कलां स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं ने खराब और सड़ी हुई खाद्य सामग्री दिए जाने का आरोप लगाया है. छात्राओं ने सड़े केले, कैरी, बैंगन और आलू के फोटो भी अधिकारियों को सौंपे. शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 10, 2026, 03:14 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 03:14 PM IST
जोधपुर कस्तूरबा स्कूल में छात्राओं को सड़ा खाना देने का आरोप, मौके पर पहुंची जांच कमेटी
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के जाजीवाल कलां स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं को खराब खाद्य सामग्री दिए जाने का मामला सामने आया है. छात्राओं का आरोप है कि उन्हें सड़े हुए केले, कैरी, बैंगन और आलू खाने के लिए दिए जा रहे हैं.

छात्राओं ने खराब खाद्य सामग्री के फोटो भी सामने रखे हैं. शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से खाने की गुणवत्ता को लेकर परेशानी है. उनका आरोप है कि कई बार सड़ी और खराब सब्जियां-फल खाने के लिए दिए जाते हैं. छात्राओं ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की. 6 अगस्त को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रजनी शेखावत भी स्कूल पहुंचीं और मामले की जानकारी ली.

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शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप
वहीं, शिकायत के बाद छात्राओं पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी सामने आए हैं. छात्राओं का कहना है कि एक छात्रा के पिता और एक शिक्षिका की ओर से कुछ छात्राओं को पंचायत के बीच ले जाया गया और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया.

छात्राओं और शिक्षिकाओं के बीच विवाद
इस दौरान छात्राओं और शिक्षिकाओं के बीच विवाद की स्थिति भी बनी. मामले की जांच के दौरान स्कूल से जुड़े कुछ पुराने विवाद भी सामने आए हैं. एक पूर्व छात्रा की ओर से स्कूल के एक शिक्षक पर करीब डेढ़ साल पहले गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. हालांकि इन पुराने आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.


जांच कमेटी कर रही पूरे मामले की जांच
फिलहाल शिक्षा विभाग की जांच कमेटी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. कमेटी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्कूल की भोजन व्यवस्था और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के आरोपों की भी जांच करेगी. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लापरवाही कहां हुई और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?


सड़ा हुए खान से छात्राओं को फूड प्वाइजनिंग की भी शिकायत हो सकती है क्योंकि इस खाने को खाने से बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और उनके जहरीले तत्व हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है. सामान्य फूड पॉइजनिंग के लक्षण 1 से 3 दिन के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं. हल्के मामलों में 24 से 48 घंटे लगते हैं, जबकि कुछ गंभीर बैक्टीरिया या संक्रमण वाले मामलों में पूरी तरह रिकवरी होने में 5 से 7 दिन तक का वक्त लग सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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