Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर के केरू धाम में बाबा हनुमान चौहान करते हैं चमत्कार, यहां है हर बीमारी का इलाज!

Jodhpur News: जोधपुर के केरू धाम के बाबा हनुमान चौहान दावा करते है उनके पास जो भी मरीज आता है, उसको दो चार फेरी यानी चक्कर लगाने के बाद ठीक हो जाते है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 18, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!
7 Photos
udaipur news

राजस्थान की ये भूतिया झील, जिसके पानी से हर रात आती हैं डरवानी आवाजें!

कौन थी मेवाड़ की हाड़ी रानी? जिन्होंने अपने पति के लिए काटकर हाथ में रख दिया था सिर
7 Photos
rajasthan quiz

कौन थी मेवाड़ की हाड़ी रानी? जिन्होंने अपने पति के लिए काटकर हाथ में रख दिया था सिर

इतना पौष्टिक है कि उबालकर ही खा लिया जाता है ये राजस्थानी नाश्ता, जानें इसकी खासियत
7 Photos
Rajasthan famous Food

इतना पौष्टिक है कि उबालकर ही खा लिया जाता है ये राजस्थानी नाश्ता, जानें इसकी खासियत

जोधपुर के केरू धाम में बाबा हनुमान चौहान करते हैं चमत्कार, यहां है हर बीमारी का इलाज!

Jodhpur News: देश-दुनिया में मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी होने लगी है, तो वही भारत में आज भी भोपा-डपरी व पाखंड हावी होता जा रहा है. लोग आज भी उपचार के लिए अस्पताल की बजाय इन बाबाओं पर विश्वास करते हैं.
आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर के केरू धाम के बाबा हनुमान चौहान की, जो दावा करते है उनके पास जो भी मरीज आता है, उसको दो चार फेरी यानी चक्कर लगाने के बाद ठीक हो जाते है. जोधपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर जैसलमेर हाइवे पर स्थित केरू गांव के पास केरूधाम है.

साल 2017 तक जोधपुर शहर में लोगो का उपचार करने वाला हनुमान चौहान ने शहर से दुकान उठाकर गांव की ओर रूख कर दिया और केरूधाम के नाम से अपना नया ठिकाना बना दिया. बाबा की मानें तो यह कोई चमत्कार या ऊपर वाले की कृपा है, जो भी यहा आता है ठीक होकर जाता है. यहां केवल जोधपुर नहीं बल्कि मुम्बई गुजरात, मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से आ रहे थे, तो वही जोधपुर शहर, उदयपुर, सीकर, जालोर सहित अन्य जिलों के लोग भी वहा पहुंचे.

बाबा हनुमान चौहान, जो सिर पर पगड़ी पहन गले में दुपट्टा डालकर हाथ में मोर पंख का एक डंडा लेकर झाड फूंक करते हैं. एक एक करके मरीज और पीड़ित उनके पास पहुंचते और बाबा उनके झाड़ा लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाबा के पास लोग अपने शरीर का इलाज करवाने आ रहे है, बाबा से पूछा तो उसने कहा कि अब यह तो नहीं कह सकता है क्या है लेकिन यहां पर आने वाले सभी पीड़ित खुश होकर जाते हैं. यहा पर रुपयों नही बल्कि किसी को आवश्यकता होने पर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर मालिस के लिए तेल जरूर दिया जाता है. केरू धाम आने वालो की कतार लगी हैं.

बाबा हनुमान चौहान दावा करते है कि उनके पास आने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा. मुंबई से आई नीता ने बताया कि लम्बे समय से लकवा हो रखा है, बहुत जगह उपचार करवाया लेकिन अब इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर आज पहली बार आई है. यहा आने वाले लोगों को चमत्कार लगता है लेकिन ज़ी मीडिया ऐसे किसी चमत्कार का विश्वास या दावा नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news