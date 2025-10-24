Jodhpur: पीहर का ससुराल पक्ष पर आरोप बहू को दे डाला जहर, 2 साल पहले हुई थी शादी

Jodhpur News: ससुराल से परेशान खुशबू राजपुरोहित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई. पिछले दो दिन से खुशबू का मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा था.

पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि खुशबू को जहर दिया गया था. कल रात को ही खुशबू के पीहर पक्ष ने महामंदिर थाने में लिखित शिकायत दी थी. आज सुबह ससुराल बीजेएस कॉलोनी निवासी खुशबू राजपुरोहित ने अंतिम सांस ली.

इस मामले में एसीपी प्रतीक सिंह जांच कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद खुशबू का एमडीएम में पोस्टमार्टम होगा. फिलहाल मोर्चरी के बाहर समाज और पीहर पक्ष के लोग मौजूद हैं. खुशबू राजपुरोहित का 2 साल पहले पिलोवनी गांव के हर्षित सिंह पुत्र चंदन सिंह के साथ शादी हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मामले को लेकर पीहर पक्ष का आरोप है कि खुशबू का दो साल पहले विवाह हुआ था. शादी के बाद खुशबू को लगातार ससुराल पक्ष की ओर से परेशान किया जा रहा था और दो दिन पूर्व खुशबू को जहर दे दिया गया. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आज सुबह खुशबू राजपुरोहित ने अंतिम सांस ली.

कल रात को ही खुशबू के पीहर पक्ष ने महामंदिर थाने में इसकी लिखित शिकायत दी थी. खुशबू का ससुराल महामंदिर पुलिस थाना क्षेत्र के बीजेएस कॉलोनी है खुशबू का विवाह पिलोवनी गांव के हर्षित सिंह पुत्र चंदन सिंह जो कि हाल में जोधपुर में रहते हैं से किया गया था.

पीहर पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग के चलते पढ़े-लिखे परिवार द्वारा अमानवीय कृत्य हमेशा किया जाता था. पूरे मामले की जांच एसीपी प्रतीक सिंह को सौंपी गई है.

बताया गया है कि कुछ देर बाद खुशबू का एमडीएम में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. वहीं, मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और पीहर पक्ष के लोग भी मौजूद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-