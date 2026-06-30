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कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी

Jodhpur News: जोधपुर की हिस्ट्रीशीटर सुमिता बिश्नोई पर चित्तौड़गढ़ के एक कैटरिंग व्यवसायी से सांवलियाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद का ठेका दिलाने के नाम पर 2.45 करोड़ रुपये की कथित ठगी का आरोप लगा है. बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 01:13 PM|Updated: Jun 30, 2026, 01:13 PM
कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी
Image Credit: जोधपुर की चर्चित लेडी डॉन सुमिता बिश्नोई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर की चर्चित लेडी डॉन और बोरानाडा थाने की हिस्ट्रीशीटर सुमिता बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में है. इस बार उस पर चित्तौड़गढ़ के एक कैटरिंग व्यवसायी से सांवलियाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद का ठेका दिलाने के नाम पर करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपये की कथित ठगी करने का आरोप लगा है. मामले में बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

कैटरिंग व्यवसायी ने दर्ज कराई शिकायत
एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा के अनुसार, चित्तौड़गढ़ निवासी और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े पर्वत सिंह राजपुरोहित ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि जोधपुर निवासी सुमिता बिश्नोई, उसके दो बेटों और मध्य प्रदेश के एक हेड कांस्टेबल ने मिलकर उन्हें झांसे में लिया.

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परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने सांवलियाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद का ठेका दिलाने और अन्य कार्य करवाने का भरोसा दिलाया. इसी विश्वास में उन्होंने अलग अलग चरणों में कुल 2 करोड़ 45 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए.

आरोपियों ने पैसे लौटाने से किया इनकार

ठेका नहीं मिला, पैसे लौटाने से भी किया इनकारत के अनुसार तय समय बीत जाने के बाद भी सांवलियाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद का ठेका नहीं मिला. इसके बाद जब परिवादी ने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया.

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि ठेके के अलावा अन्य कार्य करवाने के नाम पर भी बड़ी रकम ली गई. शिकायतकर्ता का कहना है कि भरोसा दिलाकर उनसे करोड़ों रुपये लिए गए, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों के अनुसार जांच का दायरा बढ़ने के साथ इस पूरे प्रकरण में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी कई मामलों में रह चुकी है चर्चा में
सुमिता बिश्नोई का नाम इससे पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है. पुलिस के अनुसार वह बोरानाडा थाने की हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं.

उस पर जीपीएस के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में भी पहले कार्रवाई हो चुकी है. पुलिस अब इस नए मामले की जांच के साथ साथ उसके पुराने मामलों की भी पड़ताल कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति और आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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