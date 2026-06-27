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जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबरी! 3 से 4 महीने में लिफ्ट कैनाल का पानी पहुंचेगा, केंद्रीय मंत्री का दावा

Jodhpur News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण अंतिम दौर में है और 3 से 4 महीने में पानी जोधपुर पहुंचना शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि तकनीकी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और इससे शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा.
 

Edited bySandhya YadavReported byLokesh Kumar
Published: Jun 27, 2026, 12:39 PM|Updated: Jun 27, 2026, 12:39 PM
जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबरी! 3 से 4 महीने में लिफ्ट कैनाल का पानी पहुंचेगा, केंद्रीय मंत्री का दावा
Image Credit: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना के तीसरे चरण का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि अगले तीन से चार महीने के भीतर इस परियोजना का पानी जोधपुर तक पहुंचना शुरू हो जाएगा. उनके अनुसार लंबे समय से परियोजना में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों को अब दूर कर दिया गया है, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

2023 में कार्यादेश के बाद भी वर्षों तक अटकी रही परियोजना
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2023 में कार्यादेश जारी होने के बावजूद परियोजना लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्य शुरू करते समय कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं. उनके अनुसार फॉरेस्ट क्लीयरेंस, रेलवे क्रॉसिंग सहित कई आवश्यक अनुमतियां लिए बिना ही परियोजना शुरू कर दी गई थी, जिसके कारण काम प्रभावित हुआ.

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उन्होंने बताया कि अब सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और अधिकांश बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं. वर्तमान में केवल एक तकनीकी कार्य शेष है, जिसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य नहर पर ट्रस और पुल का काम एक महीने में पूरा करने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजना के तहत मुख्य नहर के ऊपर ट्रस और पुल बनाकर पाइपलाइन को क्रॉस कराने का कार्य किया जाना है. इस कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों को एक महीने की समय सीमा दी गई है. उन्होंने भरोसा जताया कि इसके पूरा होते ही परियोजना अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और तय समय के भीतर पानी जोधपुर तक पहुंचने लगेगा.

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधरेगी पेयजल व्यवस्था
शेखावत ने कहा कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण के पूरा होने के बाद जोधपुर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार आएगा. उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी और भविष्य में जल आपूर्ति अधिक व्यवस्थित हो सकेगी.

जल संकट से निपटने के लिए तैयार किए गए रिजर्वायर
उन्होंने बताया कि गर्मियों के दौरान इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर के समय होने वाले जल संकट से निपटने के लिए चार एस्केप रिजर्वायर स्वीकृत किए गए थे. इनका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है.

शेखावत के अनुसार फलसूंड रिजर्वायर में पानी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि शेष रिजर्वायरों में भी जल्द पानी भरा जाएगा. उन्होंने बताया कि एक रिजर्वायर से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके समाधान के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

यमुना जल समझौते पर भी रखी अपनी बात
केंद्रीय मंत्री ने यमुना जल समझौते का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति नहीं बनने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. जलशक्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने दोनों राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और नई रूपरेखा तैयार कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने इस मामले में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिससे परियोजना की गति प्रभावित हुई.

भाजपा सरकार बनने के बाद मिली परियोजनाओं को गति
शेखावत ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच विभिन्न जल परियोजनाओं को नई गति मिली है. उन्होंने बताया कि ईआरसीपी सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर राज्यों के बीच समझौते हुए हैं. परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो चुकी है और संबंधित राज्यों की सहमति भी मिल गई है.

शेखावाटी सहित कई जिलों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, झुंझुनू और सीकर जैसे गंभीर पेयजल संकट वाले जिलों को बड़ा लाभ मिलेगा. इसके अलावा हरियाणा की राजस्थान सीमा से लगे जल संकट प्रभावित क्षेत्रों को भी स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है. उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा लंबे समय से जल संकट झेल रहे क्षेत्रों को स्थायी समाधान मिल सकेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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