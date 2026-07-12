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जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

Jodhpur News: जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाली लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच की. बिना फिटनेस और सुरक्षा मानकों वाली बसें सीज की गईं, जबकि कई बसों के चालान काटे गए.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 12, 2026, 11:52 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:52 AM
जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान
Image Credit: बिना फिटनेस और सुरक्षा मानकों वाली बसें सीज.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर प्रदेशभर में नियमों के विरुद्ध संचालित लग्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ एक माह का विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत शनिवार देर रात जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और जोधपुर जिला की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

कई स्थानों पर हुई औचक जांच

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने पावटा, कालवी प्याऊ और डांगियावास रोड पर संचालित निजी और राजस्थान रोडवेज की लग्जरी एवं स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान यह देखा गया कि बसें राष्ट्रीय वाहन मानक-2016 और राज्य सरकार की एसओपी-2024 के अनुसार संचालित हो रही हैं या नहीं.

बिना फिटनेस वाली बस सीज

निरीक्षण के दौरान बिना फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों के एक बस को देर रात संचालन करते हुए पकड़ा गया. टीम ने तुरंत बस को सीज कर दिया. इसके अलावा जिन बसों में आपातकालीन निकास को बंद कर अतिरिक्त सीटें या अतिरिक्त स्लीपर लगाए गए थे, उन्हें भी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए सीज किया गया. अन्य कई बसों के चालान भी काटे गए.

यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. मनीष हरजाई ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दौसा हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

डॉ. हरजाई ने बताया कि हाल ही में दौसा के पास एक लग्जरी बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी. इस घटना के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत एक माह तक विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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