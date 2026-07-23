/जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, लंबी लाइनों से राहत मिलेगा डिजिटल टोकन

Jodhpur News : जयपुर के बाद अब जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को डॉक्टर से परामर्श के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिलने जा रही है. जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत मरीजों को टोकन सिस्टम के जरिए उनकी बारी मिलेगी और वे वेटिंग हॉल में आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे.

हर दिन आते हैं 3 से 4 हजार मरीज

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महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन करीब 3 से 4 हजार मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. अब तक मरीजों को पहले पर्ची बनवाने और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग-अलग लाइनों में काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था. नई व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पताल पहुंचते ही मरीज को टोकन दिया जाएगा और उसी के अनुसार उसकी ओपीडी पर्ची तैयार होगी. उन्होंने बताया कि मरीज को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी. उसे वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा, जहां डिजिटल डिस्प्ले पर टोकन नंबर प्रदर्शित होगा और साथ ही मरीज का नाम भी अनाउंस किया जाएगा. नंबर आने पर मरीज सीधे संबंधित डॉक्टर के कक्ष में जाकर उपचार ले सकेगा.

मरीजों का बचेगा वक्त

अस्पताल प्रशासन ने यह व्यवस्था आई-एच-एम-एस ऐप के माध्यम से विकसित की है. साथ ही दूर-दराज से आने वाले मरीजों की सहायता के लिए अस्पताल में वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे, जो टोकन लेने और पूरी प्रक्रिया में मरीजों की मदद करेंगे. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस नवाचार से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा, मरीजों का समय बचेगा और अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनेगी. नई प्रणाली का लाभ प्रतिदिन अस्पताल पहुंचने वाले हजारों मरीजों को मिलेगा.आपको बता दे की जोधपुर का महात्मा गांधी राजकीय अस्पताल दूसरा बड़ा अस्पताल है जो की बड़ा मल्टी-स्पेशलिटी शिक्षण अस्पताल भी. यहां सामान्य वार्ड और विभिन्न गंभीर रोगों के इलाज के लिए व्यापक चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं.