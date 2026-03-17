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मानवेंद्र सिंह जसोल को पार्टी-समाज से बाहर करने की मांग, चारण समाज ने निंदा प्रस्ताव किया पारित

Manvendra Singh Controversy Update: जोधपुर में मानवेंद्र सिंह जसोल के विवाह को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. चारण समाज की ओर से जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों से अपील की गई है कि वे मानवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल न हों और उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त सम्मान भी न दें. साथ ही समाज की ओर से यह भी कहा गया है कि विवाह करने वाली महिला के परिवार को सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित न किया जाए.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 17, 2026, 12:16 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 02:00 PM IST

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मानवेंद्र सिंह जसोल को पार्टी-समाज से बाहर करने की मांग, चारण समाज ने निंदा प्रस्ताव किया पारित

Jodhpur News: जोधपुर के नागोरी गेट स्थित चारण छात्रावास में रविवार को मारवाड़ प्रांतीय चारण समाज की बैठक आयोजित हुई. बैठक में समाज के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया. सभा में मानवेंद्र सिंह जसोल और उनसे विवाह करने वाली चारण समाज की बेटी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मानवेंद्र सिंह जसोल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई.

सभा में चारण समाज के प्रांतीय अध्यक्ष सी डी देवल का एक वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उन्होंने कहा कि राजपूत और चारण समाज के बीच भाई-बहन जैसा संबंध माना जाता है और राजपूत समाज के लोग चारण समाज की बेटियों को अपनी बहन के समान मानते हैं.

देवल ने स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका चारण समाज के साथ गहरा लगाव था. उन्होंने अपने निजी खर्च से समाज के लोगों को हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन करवाए थे. उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह सामान्यतः उद्घाटन समारोहों में नहीं जाते थे, लेकिन लखावत साहब द्वारा निर्मित हॉस्टल के हाल के उद्घाटन के लिए वे केवल एक फोन पर यहां आए और समाज के बीच आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया था.

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चारण समाज को ठेस पहुंचाई

देवल ने आरोप लगाया कि ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े मानवेन्द्र सिंह जसोल ने इस विवाह से चारण समाज को ठेस पहुंचाई और राजपूत समाज को भी कलंकित किया है. उन्होंने जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के चारण समाज से अपील की कि वे मानवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में भाग न लें और उन्हें अनावश्यक सम्मान भी न दें. साथ ही विवाह करने वाली लड़की के परिवार को भी सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करने की बात कही. बैठक में समाज के लोगों से अपील की गई कि ऐसे मामलों में समाज की परंपराओं और मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए एकजुट रहना जरूरी है.

मां ने रोकी बेटे की एंट्री
इस पूरे विवाद ने उस समय भावनात्मक मोड़ ले लिया, जब मानवेंद्र सिंह की 90 वर्षीय मां शीतल कंवर ने इस रिश्ते का खुलकर विरोध किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह घर के दरवाजे पर खड़ी नजर आती हैं और पुलिस के साथ पहुंचे अपने बेटे मानवेंद्र को अंदर आने से रोक देती हैं. परिवार की परंपराओं की संरक्षक मानी जाने वाली शीतल कंवर ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगी.

परिवार ने जारी किया नोटिस
मामले में परिवार की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है. मानवेंद्र सिंह के बेटे हमीर सिंह की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पिता को नाम लेकर संबोधित करते हुए परिवार ने उनके किसी भी ‘बाहरी महिला’ के साथ संबंध को मान्यता देने से इनकार किया है. इस नोटिस में मानवेंद्र की मां, भाई और बेटी की असहमति भी दर्ज बताई गई है.

यह विवाद अब केवल पारिवारिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ गया है. राजपूत समाज में चारण समुदाय की महिलाओं को पारंपरिक रूप से ‘बहन-बेटी’ का सम्मान दिया जाता है. ऐसे में इस रिश्ते को लेकर समाज के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है, जो इसे परंपराओं के खिलाफ मानता है.

दूसरी ओर कुछ लोग इसे मानवेंद्र सिंह का निजी फैसला बताते हुए कह रहे हैं कि 60 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार है.

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