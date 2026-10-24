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जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का शानदार आगाज, घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक दिखा राजस्थानी संस्कृति का जादू

जोधपुर में दो दिवसीय मारवाड़ महोत्सव 2026 की शुरुआत घंटाघर से निकली हेरिटेज वॉक के साथ हुई. महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, मूंछ-साफा प्रतियोगिता, पतंगबाजी और हस्तशिल्प मेले सहित कई कार्यक्रम होंगे.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Oct 24, 2026, 01:03 PM IST | Updated:Oct 24, 2026, 01:03 PM IST
जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का शानदार आगाज, घंटाघर से उम्मेद स्टेडियम तक दिखा राजस्थानी संस्कृति का जादू
Image Credit: जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का शानदार आगाज.

राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर में मारवाड़ की लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दो दिवसीय मारवाड़ महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है. पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत सांस्कृतिक रंगों से सजी हेरिटेज वॉक के साथ हुई. आयोजन के जरिए मारवाड़ की ऐतिहासिक पहचान और परंपराओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है.

घंटाघर से शुरू हुई हेरिटेज वॉक
महोत्सव के पहले दिन जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर से हेरिटेज वॉक निकाली गई. इसमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ऊंट दस्ते और केसरिया साफा पहने स्कूली छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. पारंपरिक वेशभूषा में शामिल प्रतिभागियों ने राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरे.

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घंटाघर से रवाना हुई यह हेरिटेज वॉक शहर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए उम्मेद स्टेडियम पहुंची, जहां इसका समापन हुआ. वॉक में बीएसएफ के ऊंट दस्ते की मौजूदगी और विद्यार्थियों के पारंपरिक परिधान आकर्षण का केंद्र रहे. इस आयोजन के माध्यम से मारवाड़ की लोक परंपराओं और ऐतिहासिक पहचान को सामने लाने का प्रयास किया गया.


दो दिनों तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
मारवाड़ महोत्सव के दौरान दो दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक प्रतियोगिताएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी. इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को मंच मिलेगा.

महोत्सव में मूंछ प्रतियोगिता और साफा प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी. राजस्थान में साफा पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जबकि मूंछें भी मारवाड़ की पारंपरिक पहचान से जुड़ी रही हैं. ऐसे आयोजनों के जरिए क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाएगा.


पतंगबाजी और हस्तशिल्प मेले का भी आकर्षण
महोत्सव के तहत पतंगबाजी, हस्तशिल्प मेला और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा. हस्तशिल्प मेले में मारवाड़ की पारंपरिक कला और कारीगरी को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. वहीं, सांस्कृतिक संध्या में लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन का हिस्सा होंगे.

पर्यटन और विरासत को मिलेगा मंच
जोधपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, पारंपरिक संस्कृति और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है. ऐसे आयोजनों से शहर की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है. मारवाड़ महोत्सव 2026 के माध्यम से लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और हस्तशिल्प को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मारवाड़ की विरासत और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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