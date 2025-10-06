जोधपुर में आयोजित हुआ मारवाड़ महोत्सव 2025, संस्कृति और परंपराओं की झलक

Marwar Mahotsav 2025: जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार व मंगलवार को मारवाड़ महोत्सव-2025 का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है. बीएसएफ कैमल कैन्टिजेट दल की विशेष प्रस्तुति क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय जोधपुर के उपनिदेशक भानु प्रताप ने बताया कि महोत्सव में 'बीएसएफ के कैमल कैन्टिजेट दल द्वारा 'कैमल टैटू शो एवं सशस्त्र प्रदर्शन' ने विशेष प्रस्तुति दी. इस कार्यक्रम में ऊंटों पर रग-बिरंगी सजावट, हैरतअंगेज करतब और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया गया.

लोकनृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक झलकियां, बीएसएफ कैमल कैन्टिजेट दल के अलावा महोत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक झलकियों के माध्यम से मारवाड़ की समृद्ध परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित की गई.

आयोजन का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को मारवाड़ की संस्कृति, वीरता और कला से परिचित कराना था. मारवाड़ समारोह की शुरुआत सूर्य उपासना और योगासन के साथ हुई मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर बड़ी संख्या में शहर वासियों ने सूर्य उपासना की क्योंकि सूर्य नगरी को सनसिटी भी कहा जाता है इसलिए यहां से सूर्य को अरग देकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई.

यहां बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने योग भी किया और उसके बाद हेरिटेज वर्क का आयोजन शुरू हुआ. मेहरानगढ़ से निकली हेरिटेज वॉक भीतरी शहर के मार्गों से गुजरते हुए घंटाघर पहुंची. यहां से बीएसएफ के ऊंटों पर सवार जवान भी शामिल हुए और उम्मेंद स्टेडियम में यह हेरिटेज वॉक पहुंची हेरिटेज वर्क में राजस्थानी कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. वहीं, स्कूली बच्चे भी मारवाड़ी साफा पहनकर हेरिटेज वॉक में गुजरे ऊंट पर सवार राजस्थानी कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी.

ऑपरेशन सिंदूर रहा आकर्षण का केंद्र

उम्मेद स्टेडियम में पतंग उड़ रही थी, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लेक्स लगा था और हर कोई देश देखकर सेना के जवानों की तारीफ कर रहा था.

प्रतिभागी मारवाड़ समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया गया. शहर में जगह-जगह लोग हेरिटेज वॉक को देखने के लिए भी सड़कों पर खड़े नजर आए लेकिन उम्मेद स्टेडियम में चंद लोग ही यहां पहुंच पाए. उम्मेद स्टेडियम की कुर्सियां खाली रही, जिसके चलते आयोजकों पर कई सवाल खड़े हुए कि शहर वासियों को आयोजक इतने शानदार कार्यक्रम में क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं?

