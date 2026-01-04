Zee Rajasthan
जोधपुर में मेधावियों का सम्मान, दिया कुमारी और शेखावत रहे मौजूद

Rajasthan Political News: जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा के समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. शेखावत ने करियर कोचिंग सेंटर की आवश्यकता जताई, वहीं दिया कुमारी ने बालिका शिक्षा और जनकल्याणकारी बजट पर जोर दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 04, 2026, 05:11 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 05:11 PM IST

जोधपुर में मेधावियों का सम्मान, दिया कुमारी और शेखावत रहे मौजूद

Diya Kumari News: सूर्य नगरी जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा समाज की मेधावी प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. मंच पर बिहार के विधायक चेतन आनंद, पूर्व सांसद कर्नल मानवेन्द्रसिंह और विधायक हमीरसिंह भायल सहित कई सामाजिक व राजनीतिक दिग्गज मौजूद रहे.

मेधावियों का सम्मान
समारोह में उन छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसके साथ ही खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत किया गया.

शेखावत की अपील
केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने विद्यार्थियों की भारी संख्या और उनकी उपलब्धियों को देखकर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि समाज में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उन्हें सही दिशा दिखाने की. शेखावत ने प्रस्ताव रखा कि जोधपुर में समाज के मेधावी छात्रों के लिए एक करियर कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए. उन्होंने भामाशाहों से अपील की कि वे एकजुट होकर युवाओं के भविष्य के लिए इस तरह की ठोस पहल करें.

बेटियों को समान अवसर
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा- समाज में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी बेटियों को बेटों के बराबर अवसर देने की दिशा में और अधिक काम करने की आवश्यकता है. क्षत्रिय समाज को अपनी एकता मजबूत करनी चाहिए. राजनीति के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना भी हम सभी का कर्तव्य है. डिप्टी सीएम ने आगामी बजट के लिए समाज से उपयोगी सुझाव आमंत्रित किए और आश्वासन दिया कि 'डबल इंजन' की सरकार जनता के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेगी.

जनता के हित में बजट
मीडिया से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट केवल चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि गरीब, महिला, किसान और मध्यम वर्ग के चहुंमुखी विकास के लिए पेश किया जाएगा. उन्होंने जोधपुर से अपने पुराने पारिवारिक और आत्मीय रिश्तों को याद करते हुए समाज की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया.

मारवाड़ राजपूत सभा का यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि समाज के भविष्य के विकास के लिए एक नई रूपरेखा भी तैयार कर गया.

