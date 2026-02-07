Zee Rajasthan
जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ICU की लापरवाही ने ले ली मरीज की जान! परिजन बोले- देखभाल के लिए किसी को नहीं रुकने दिया

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के मथुरादास माथुर अस्पताल (एमडीएम अस्पताल) से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही का केस सामने आया है. अस्पताल के ICU में भर्ती एक मरीज के बाहर निकल जाने और गिरने से मौत हो जाने की घटना ने अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

Jodhpur Crime News: जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल (एमडीएम अस्पताल) से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही का मामला सामने आया है. अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक मरीज के बाहर निकल जाने और गिरने से मौत हो जाने की घटना ने अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार मरीज पुष्पेंद्र सिंह आईसीयू में भर्ती था. आरोप है कि आईसीयू स्टाफ और तैनात सुरक्षा गार्ड की भारी लापरवाही के चलते मरीज आईसीयू से बाहर निकल गया. बताया जा रहा है कि मरीज सेकंड फ्लोर स्थित आईसीयू से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया, जहां वह फर्श पर गिर पड़ा. गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.


मृतक के परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में भर्ती होने के बावजूद मरीज पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी गई. परिजनों का कहना है कि आईसीयू स्टाफ ने उन्हें मरीज के साथ अंदर रुकने की अनुमति नहीं दी और यह कहा गया कि स्टाफ स्वयं मरीज का पूरा ध्यान रखेगा. इसके बावजूद मरीज आईसीयू में लगी मशीनरी हटाकर बाहर निकल गया, जो सीधे तौर पर लापरवाही को दर्शाता है.

घटना की जानकारी मिलते ही एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल एक जांच टीम का गठन किया है. उन्होंने बताया कि मरीज अल्कोहलिक था और 4 फरवरी से अस्पताल में भर्ती रहा. रात के समय मरीज के आईसीयू से बाहर निकलने और गिरने की घटना को लेकर गहन जांच की जा रही है.

वहीं शास्त्री नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में लापरवाही के आरोप सामने आए हैं और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है. साथ ही यह भी सामने आया है कि घटना के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल स्टाफ से अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है.

फिलहाल इस दुखद घटना ने अस्पतालों में आईसीयू सुरक्षा और मरीजों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

