Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर विश्वविद्यालय में अपना ही रिजल्ट देख उड़े छात्रों के होश, परीक्षा में दे दिए 100 में से 120 अंक

Jodhpur MBM University News: एमबीएम विश्वविद्यालय, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, इस घटना के कारण चर्चा में है. छात्रों का कहना है कि ऐसी लापरवाहियां पहले भी सामने आ चुकी हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Oct 10, 2025, 01:41 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 03:12 PM IST

Trending Photos

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम

सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका
7 Photos
rajasthani famous food

सर्दियों में खाने का मजा दोगुना! जानिए राजस्थानी अदरक-लहसुन चटनी बनाने का आसान तरीका

जोधपुर विश्वविद्यालय में अपना ही रिजल्ट देख उड़े छात्रों के होश, परीक्षा में दे दिए 100 में से 120 अंक

Jodhpur MBM University Result : जोधपुर के प्रतिष्ठित एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में बीए सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम ने सबको चौंका दिया. विश्वविद्यालय ने जब परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया, तो छात्रों ने अपने अंक देखे और उनके होश उड़ गए. किसी को 100 में 120, तो किसी को 116 या 108 अंक मिले. इस असंभव परिणाम ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए. छात्रों ने तुरंत इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की, जिसके बाद परिणाम को वेबसाइट से हटा लिया गया.


लापरवाही से खराब हुई विश्वविद्यालय की छवि
एमबीएम विश्वविद्यालय, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, इस घटना के कारण चर्चा में है. छात्रों का कहना है कि ऐसी लापरवाहियां पहले भी सामने आ चुकी हैं. बताया जा रहा है कि यह गलती विश्वविद्यालय के पैटर्न बदलने और इंटरनल व नॉन-इंटरनल अंकों को गलत तरीके से फीड करने के कारण हुई. बिना जांच के परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिससे विश्वविद्यालय की प्रदर्शन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.

छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन
इस घटना के बाद छात्र संगठन एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. संगठन ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने कहा कि इस तरह के गलत परिणाम से विश्वविद्यालय की साख को गहरा नुकसान पहुंचा है. उन्होंने मांग की कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

कुलगुरु ने दी सफाई, वेंडर पर कार्रवाई की बात
एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलगुरु अजय कुमार शर्मा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि गलती का तुरंत पता चल गया था और परिणाम को 10-15 मिनट में वेबसाइट से हटा लिया गया. उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष के लिए नई स्कीम और अन्य के लिए पुरानी स्कीम के कारण यह त्रुटि हुई. विश्वविद्यालय अब सुधरे हुए परिणाम को जल्द जारी करने की तैयारी कर रहा है. साथ ही, जिम्मेदार वेंडर पर कार्रवाई के लिए फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आगे की राह और सवाल
इस घटना ने एमबीएम विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाया है. हालांकि, विश्वविद्यालय जल्द ही नया परिणाम जारी करने की बात कह रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है. छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

Tags

Trending news