/जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

Rajasthan News: जोधपुर के सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. उम्मेद अस्पताल में एक प्रसूता को कथित रूप से गलत ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हुई लापरवाही के कारण महिला की किडनी प्रभावित हो गई और अब वह महात्मा गांधी अस्पताल (एमजीएच) के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. इस घटना ने न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है.



बेटे को जन्म देने के बाद बिगड़ी तबीयत

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जानकारी के अनुसार, जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय धापू भील ने 11 जुलाई को एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. प्रसव के बाद खून की कमी होने पर उसे उम्मेद अस्पताल में भर्ती किया गया. परिजनों का आरोप है कि पहले दिन महिला को उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार ओ पॉजिटिव रक्त चढ़ाया गया, लेकिन अगले दिन कथित रूप से गलती से बी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया. इसके कुछ समय बाद ही महिला की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. उसे कंपकंपी आने लगी, पेशाब बंद हो गया और किडनी ने काम करना प्रभावित कर दिया.



किडनी प्रभावित, लगातार डायलिसिस जारी

महिला की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार उसकी किडनी प्रभावित हुई है और अब तक कई बार डायलिसिस किया जा चुका है. डॉक्टरों का कहना है कि इलाज जारी है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. हालांकि महिला की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है.



सात दिन का मासूम मां की ममता से दूर

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक पहलू सात दिन का वह नवजात है, जिसे जन्म के बाद से अब तक मां का दूध भी नसीब नहीं हुआ. आईसीयू के बाहर पिता और दादी की गोद में मासूम अपनी मां के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा है. परिवार का कहना है कि बच्चे की देखभाल और महिला के इलाज की दोहरी जिम्मेदारी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने समय रहते उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं दी.



छह दिन बाद भी कार्रवाई नहीं

घटना को छह दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में भारी नाराजगी है. उनका आरोप है कि यदि समय रहते लापरवाही स्वीकार कर उचित इलाज शुरू किया जाता तो महिला की हालत इतनी गंभीर नहीं होती. परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.



जांच समिति गठित, रिपोर्ट का इंतजार

उम्मेद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति को तीन से चार दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह के अनुसार महिला का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.



एक साल में तीसरी घटना, सिस्टम पर गंभीर सवाल

चिंताजनक बात यह है कि जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में एक वर्ष के भीतर गलत ब्लड चढ़ाने का यह कथित तीसरा मामला बताया जा रहा है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं अस्पतालों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, ब्लड मैचिंग प्रक्रिया और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में जरा-सी चूक भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ-साथ अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार करना भी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी पीड़ा का सामना न करना पड़े.

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