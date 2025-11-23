मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे जोधपुर, जमीन पर ही बैठकर की जनसुनवाई

Jodhpur News: राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. खास बात यह रही कि मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस के बगीचे में जमीन पर बैठकर जनसुनवाई की.

उनके साथ ही कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी जमीन पर ही बैठकर जनसुनवाई में शामिल हुए. दोनों मंत्रियों का जमीन पर बैठकर जनता की समस्याएं सुनना पूरे परिसर में चर्चा का विषय बना रहा. दूर-दराज के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे.

ग्रामीणों ने नई जावर पंचायत समिति के गठन को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया. मंत्री पटेल ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लूणी उनकी सबसे बड़ी पंचायत समिति रही है और अब नई पंचायत समिति का गठन ग्रामीणों की सुविधा व प्रशासनिक सुगमता के लिए किया गया है.

जनसुनवाई के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि गहलोत के कार्यकाल में 300 से 800 जनसंख्या वाली पंचायत समितियों का गठन किया गया था, ऐसे में वे आज परिसीमन पर राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें अपने निर्णय भी याद करने चाहिए.

पटेल ने कहा कि इस विषय पर गहलोत यदि जवाब दें तो बेहतर रहेगा. पंचायत चुनावों पर बात करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि अब पूरा जिम्मा चुनाव आयोग का है और उम्मीद है कि आयोग जल्द निर्णय लेकर राजस्थान में पंचायत चुनाव करवाएगा.

ग्रामीणों से सहज वातावरण में जमीन पर बैठकर संवाद करने की मंत्री जोगाराम पटेल की यह शैली पहले भी देखी गई है. इसी कारण ग्रामीण वर्ग में मंत्री के इस व्यवहार की व्यापक सराहना देखने को मिली.

