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ऑनलाइन गेमिंग का खतरनाक खेल! जोधपुर की दो बेटियां हुई थीं गायब, अहमदाबाद में ऐसे हत्थे चढ़े आरोपी

Jodhpur News: जोधपुर से लापता दो नाबालिग लड़कियों को RPF और पुलिस ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया. मामले में दो युवक गिरफ्तार हुए हैं. सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म से दोस्ती के बाद लड़कियों को बेंगलुरु ले जाने की कथित योजना थी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 18, 2026, 11:42 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 11:42 AM IST
ऑनलाइन गेमिंग का खतरनाक खेल! जोधपुर की दो बेटियां हुई थीं गायब, अहमदाबाद में ऐसे हत्थे चढ़े आरोपी
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

Jodhpur News: जोधपुर से लापता हुई दो नाबालिग लड़कियों को जोधपुर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की संयुक्त कार्रवाई में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए नाबालिग लड़कियों से दोस्ती की थी. इसके बाद उन्हें ट्रेन से बेंगलुरु ले जाने की कथित योजना बनाई गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब मानव तस्करी समेत अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

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13 अगस्त को लापता हुई थीं दोनों नाबालिग
जानकारी के अनुसार, 13 अगस्त को जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस को आशंका थी कि दोनों ट्रेन के जरिए जोधपुर से बाहर गई हैं. इसके बाद मामले की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल को भी दी गई.

सूचना मिलने पर RPF अहमदाबाद मंडल की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर निगरानी शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी.

अहमदाबाद स्टेशन पर युवक के साथ मिली एक नाबालिग
RPF टीम ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोधपुर-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 20693 के पहुंचने के दौरान निगरानी और जांच की. इसी दौरान टीम को एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक नजर आया.

RPF जवानों को देखते ही युवक ने मौके से भागने की कोशिश की. जवानों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान बेंगलुरु निवासी आकिब अंसारी (24) के रूप में हुई.

चलती ट्रेन से फेंक दिया था मोबाइल
RPF के अनुसार, पकड़े जाने से पहले आरोपी ने अपना मोबाइल फोन चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था. बताया गया कि मोबाइल में मौजूद मैसेज और कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिए गए थे.

RPF टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और मोबाइल की तलाश की. तकनीकी प्रयासों के बाद नडियाद रेलवे स्टेशन के पास से मोबाइल बरामद कर लिया गया. इसके बाद मोबाइल से जरूरी डेटा रिकवर किया गया. जांच के दौरान दूसरे आरोपी के मोबाइल नंबर और उसकी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी RPF टीम के हाथ लगी.

लाइव लोकेशन से दूसरे आरोपी तक पहुंची पुलिस
दूसरे आरोपी की तलाश में जोधपुर पुलिस का भी सहयोग लिया गया. पुलिस की मदद से आरोपी की लाइव लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद RPF टीम ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर कार्रवाई की. यहां टीम ने दूसरे आरोपी सैयद इब्राहिम को दूसरी नाबालिग लड़की के साथ पकड़ लिया. दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म से हुई दोस्ती
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए नाबालिग लड़कियों से संपर्क बढ़ाया था. इसके बाद दोनों को ट्रेन के जरिए बेंगलुरु ले जाने की कथित योजना बनाई गई थी. नाबालिग लड़कियों को किसी नेटवर्क में शामिल करने, बेचने या मानव तस्करी के उद्देश्य से ले जाने की आशंका की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

आरोपियों से पूछताछ, अन्य लोगों की भूमिका की जांच
पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नाबालिगों को बेंगलुरु ले जाने के पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मामले में कोई अन्य व्यक्ति या संगठित गिरोह शामिल है या नहीं.

RPF और जोधपुर पुलिस की तत्परता के चलते दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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