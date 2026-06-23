/जोधपुर में डिजायर मंदिर के चर्चे, बीजेपी MLA बोले- डिजायर सिस्टम में मेरी रूचि नहीं

Jodhpur News : जोधपुर शहर से भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने तबादलों की सिफारिश के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. ट्रांसफर सीजन के बीच उन्होंने अपने कार्यालय में ‘डिजायर मंदिर’ बनवाया है, जहां सरकारी कर्मचारी अपनी ट्रांसफर संबंधी अर्जी सीधे भगवान श्रीराम के चरणों में रखी पेटी में डाल रहे हैं.

मैं भाग्य का फैसला करने वाला नहीं, मैं एक डाकिया- विधायक

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक का कहना है कि वे किसी के भाग्य का फैसला करने वाले नहीं हैं, बल्कि केवल एक “डाकिया” हैं.विधायक अतुल भंसाली ने मंदिर में भगवान श्रीराम की तस्वीर स्थापित कर उसके सामने एक बॉक्स रखा है. जो भी कर्मचारी या व्यक्ति तबादले की सिफारिश लेकर पहुंचता है, उसे अपनी डिजायर उस पेटी में डालने के लिए कहा जाता है. भंसाली का मानना है कि तबादलों को लेकर नेताओं के पास लगातार आने वाली सिफारिशों की परंपरा अब जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है.



सिर्फ ट्रांसफर डिजायर सुनने लगा तो काम कैसे होगा- अतुल भंसाली

उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद से वे रोजाना 17 से 18 घंटे जनता के बीच और कार्यालय में काम करते हैं.अगर पूरा समय केवल ट्रांसफर डिजायर सुनने में लग जाएगा तो जनता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे. इसी सोच के साथ ‘डिजायर मंदिर’ की शुरुआत की गई.

भंसाली ने बताया कि करीब दस साल पहले उनके काका स्वर्गीय कैलाश भंसाली भी विधायक रहे थे और उस समय से वे इस व्यवस्था को देखते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी हमेशा “डिजायर की बीमारी” से दूर रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को जोधपुर में पदस्थापित नहीं किया जा सकता और तबादले सरकार की नीति और नियमों के अनुसार ही होने चाहिए.

आखिरी फैसला भगवान के हाथ में है- अतुल भंसाली

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद बड़ी संख्या में लोग अनुशंसा के लिए पहुंच रहे हैं. लेकिन वे किसी कर्मचारी के चरित्र या कार्यशैली का प्रमाणपत्र नहीं दे सकते. इसलिए जो भी डिजायर लेकर आता है, उसे भगवान के चरणों में अर्पित करने की सलाह दी जाती है. उनका कहना है कि अंतिम निर्णय नियमों और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए.