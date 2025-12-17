Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur: MLA भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी की मारवाड़ में हो रही चर्चा, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के ओसियां विधायक भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी की चर्चा पूरे मारवाड़ में हो रही है. इस शादी में एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 17, 2025, 03:45 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 03:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

'जिस बच्ची को स्कूल का मतलब नहीं पता था, वही गांव की पहली ग्रेजुएट बन गई' पढ़ें तारा बंजारा की कहानी
6 Photos
alwar news

'जिस बच्ची को स्कूल का मतलब नहीं पता था, वही गांव की पहली ग्रेजुएट बन गई' पढ़ें तारा बंजारा की कहानी

राजस्थान में यहां बनेगा 922 करोड़ रुपये नया चमचमाता शहर, छोटे कस्बों और गांवों को होगा मोटा फायदा!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में यहां बनेगा 922 करोड़ रुपये नया चमचमाता शहर, छोटे कस्बों और गांवों को होगा मोटा फायदा!

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल

Jodhpur: MLA भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी की मारवाड़ में हो रही चर्चा, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल

Jodhpur News: जोधपुर के ओसियां विधायक भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी समारोह का अनूठा आयोजन पूरे मारवाड़ में चर्चा का विषय बना हुआ है. सियोल परिवार के विवाह समारोह में एक लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. समारोह की बेहतरीन व्यवस्था व विशिष्ट मैनेजमेंट को देखकर हर कोई है अचंभित हैं.

सियोल ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के दौरान लोक संस्कृति व मूल परंपराओं को सहजते हुए पूरे मारवाड़ के अतिथियों को भागीदार बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से संस्कृति और संस्कारों का निर्वहन कर विवाह समारोह आयोजित किया.

समारोह में वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्र के पूजनीय साधु-संतों, केंद्रीय व प्रदेश नेताओं, उद्योगपतियों व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की. इस भव्य सफल आयोजन की तारीफ ठेठ गांव-ढाणी की हथाई सभा और शहर के नुक्कड़ चौराहों और चौहटे में हो रही है.

ऐतिहासिक शादी समारोह में स्थानीय वाद्य यंत्र,लोक संगीत और ढोल नगाड़ो के साथ शहनाई वादन की गूंज एवं पुलिस, बीएसएफ व पंजाबी बैंड के द्वारा सत्कार कर आगुंतकों का तिलक लगाकर बधावणा करके अतिथियों का स्वागत किया गया.

आशीर्वाद समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बाल संत कृपाराम महाराज, सैनाचार्य अचलानंद गिरी, कथा वाचक मुरलीधर महाराज, महंत प्रताप पुरी, जगदीश पुरी मोटनाथ, महंत सूरज नाथ सहित संत महात्माओं का सानिध्य मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सियोल परिवार ओसियां के शादी समारोह के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रांत प्रचारक निंबाराम, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शिखावत, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा डॉ. सतीश पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, मदन दिलावर, सुरेश रावत, कन्हैयालाल चौधरी, जोराराम कुमावत, जोगाराम पटेल, झाबर सिंह खर्रा, केके विश्नोई, गौतम दक सहित बड़ी संख्या में विधायकों व सांसदों जनप्रतिनिधियों के साथ संभागीय आयुक्त जोधपुर पुलिस कमिश्नर बीएसएफ, आईजी जिला कलेक्टर जेडीसी सहित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस के आला अफसरों की भी उपस्थिति रही.

Tags

Trending news