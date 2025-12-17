Jodhpur: MLA भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी की मारवाड़ में हो रही चर्चा, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल

Jodhpur News: जोधपुर के ओसियां विधायक भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी समारोह का अनूठा आयोजन पूरे मारवाड़ में चर्चा का विषय बना हुआ है. सियोल परिवार के विवाह समारोह में एक लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. समारोह की बेहतरीन व्यवस्था व विशिष्ट मैनेजमेंट को देखकर हर कोई है अचंभित हैं.

सियोल ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के दौरान लोक संस्कृति व मूल परंपराओं को सहजते हुए पूरे मारवाड़ के अतिथियों को भागीदार बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से संस्कृति और संस्कारों का निर्वहन कर विवाह समारोह आयोजित किया.

समारोह में वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्र के पूजनीय साधु-संतों, केंद्रीय व प्रदेश नेताओं, उद्योगपतियों व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की. इस भव्य सफल आयोजन की तारीफ ठेठ गांव-ढाणी की हथाई सभा और शहर के नुक्कड़ चौराहों और चौहटे में हो रही है.

ऐतिहासिक शादी समारोह में स्थानीय वाद्य यंत्र,लोक संगीत और ढोल नगाड़ो के साथ शहनाई वादन की गूंज एवं पुलिस, बीएसएफ व पंजाबी बैंड के द्वारा सत्कार कर आगुंतकों का तिलक लगाकर बधावणा करके अतिथियों का स्वागत किया गया.

आशीर्वाद समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बाल संत कृपाराम महाराज, सैनाचार्य अचलानंद गिरी, कथा वाचक मुरलीधर महाराज, महंत प्रताप पुरी, जगदीश पुरी मोटनाथ, महंत सूरज नाथ सहित संत महात्माओं का सानिध्य मिला.

