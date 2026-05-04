Jodhpur News : पश्चिम बंगाल और असम के रिजल्ट पर पूरे देश की नजर है. इधर विधायक प्रताप पुरी ने बड़ा दावा कर दिया है. जिसके मुताबिक पार्टी के पक्ष में 100 फीसदी माहौल है. ममता बनर्जी पर निशान साधते हुए विधायक ने कहां की बंगाल और असम में बीजेपी की स्पष्ट बढ़त मिलेगी.
Jodhpur News : पश्चिम बंगाल और असम में चल रहे चुनावी माहौल की गूंज अब राजस्थान तक सुनाई दे रही है. विधायक प्रताप पुरी ने इन चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया और कहां कि इस बार दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलेगी. विधायक ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10–12 सालों में हुए विकास कार्यों का असर इन चुनावों में साफ दिखाई देगा
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प्रताप पुरी ने खासतौर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रोहिंग्या घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर ढिलाई बरती गई है. विधायक ने कहा कि इस वजह से बंगाल मेंं अराजकता का माहौल बना है और आम जनता परेशान होती रही. पुरी ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और यही वजह है कि भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार है.
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राजस्थान के नजरिए से देखा जाए तो भाजपा के नेता लगातार बंगाल और असम चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. पुरी का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कि राज्यों से बाहर के चुनावों में पार्टी की सअ जिसमें राज्यों से बाहर के चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश है. उन्होंने दावा किया कि “कमल का फूल” इस बार दोनों राज्यों में खिलेगा और भाजपा को 100 प्रतिशत तक समर्थन मिलने की संभावना है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ-साथ मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति भी रखतें है. खासकर तब, जब चुनावी माहौल चरम पर हो. बंगाल और असम के चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर होगा. इसलिए राजस्थान के नेता भी इन पर सक्रिय प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
अब देखना यह होगा कि प्रताप पुरी का ये दावा चुनावी नतीजों में कितना सही साबित होगा.