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दिल दहला देगी जोधपुर बस हादसे की आग, यात्री बोले- अगर न निकलते तो कभी....

Jodhpur News: जोधपुर के शताब्दी सर्किल के पास एमआर ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई. इमरजेंसी गेट न खुलने से हड़कंप मच गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह माना जा रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 20, 2026, 09:50 AM|Updated: May 20, 2026, 09:50 AM
दिल दहला देगी जोधपुर बस हादसे की आग, यात्री बोले- अगर न निकलते तो कभी....
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: शहर में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया. शताब्दी सर्किल से आगे डीमार्ट के पास एक निजी ट्रैवल्स बस में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि एमआर ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया. देखते ही देखते आग ने बस के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद भी बस से काफी देर तक धुआं निकलता रहा, जिस पर फायर ब्रिगेड लगातार निगरानी रखती रही.

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यात्रियों को निकालने में जुटे स्थानीय लोग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में आग लगते ही आसपास मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया. आग तेजी से फैलने लगी तो लोगों ने बस में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. इस दौरान बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुलने से हालात कुछ समय के लिए गंभीर हो गए.

लोगों ने इमरजेंसी गेट खोलने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुल सका. हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में यात्रियों की संख्या कम थी और समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना के दौरान किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

कुछ देर प्रभावित रहा यातायात
आग लगने की घटना के बाद इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आसपास का रास्ता खाली करवाया ताकि दमकल की गाड़ियों और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा न आए. कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने पर यातायात दोबारा शुरू कराया गया.

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच जारी
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि पुलिस और तकनीकी टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाल ही में हुए जैसलमेर बस हादसे का भी जिक्र किया. लोगों का कहना है कि ऐसे हादसों से अब तक पर्याप्त सबक नहीं लिया गया है. यदि समय रहते यात्रियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. साथ ही लोगों ने निजी बसों में इमरजेंसी सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच की मांग भी उठाई.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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