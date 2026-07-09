/Jodhpur: नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में हंगामा, बुजुर्ग ने खुद पर उड़ेला ऑयल

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. गुरुवार दोपहर भदवासिया मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम टीम को विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा.

कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग ने अपने ऊपर ऑयल उड़ेल लिया, जबकि एक युवक ने भी निगम कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की कर विरोध जताया.

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जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब दो बजे नगर निगम की टीम भदवासिया मंडी में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाने पहुंची थी. इसी दौरान टीम ने एक युवक का चाय का केबिन हटाने की कार्रवाई शुरू की.

जेसीबी मशीन पर चढ़कर विरोध

इससे नाराज युवक ने विरोध करते हुए निगम कर्मचारियों के साथ बहस और धक्का-मुक्की की. मामला बढ़ने पर वह जेसीबी मशीन पर चढ़ गया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. बाद में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उसे समझाकर नीचे उतारा.

वहीं, भदवासिया मंडी मोड़ स्थित रामदेव रेस्टोरेंट के बाहर लगे तीन शेड हटाने की कार्रवाई के दौरान भी विवाद खड़ा हो गया. होटल संचालक, जो बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, ने निगम अधिकारियों से कहा कि केवल उनका अतिक्रमण नहीं बल्कि आसपास के अन्य लोगों के अतिक्रमण भी हटाए जाएं. इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस होती रही.

बुजुर्ग ने अपने ऊपर ऑयल उड़ेल लिया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहस के बाद बुजुर्ग अचानक होटल के अंदर गए और ऑयल से भरी एक बोतल लेकर बाहर आए. उन्होंने विरोध स्वरूप अपने ऊपर ऑयल उड़ेल लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. निगम अधिकारियों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया. इसी दौरान गुस्से में बुजुर्ग ने होटल का कांच का गेट भी हाथ से तोड़ दिया.

घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और निगम अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया. बाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी गई. घटना का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

