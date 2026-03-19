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कैसे जोधपुर का मुस्लिम परिवार बना माताजी मंदिर का पुजारी, कहानी कर देगी इमोशनल

Jodhpur Unique Temple: जोधपुर के बागोरिया गांव में स्थित माताजी मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल है, जहां पिछले 13 पीढ़ियों से एक सिंधी मुस्लिम परिवार पुजारी बनकर देवी मां की सेवा कर रहा है. 500-600 साल पुरानी इस परंपरा में पूजा के साथ नमाज भी अदा की जाती है, जो हिंदू-मुस्लिम एकता का अनूठा संदेश देती है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 19, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 01:41 PM IST

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कैसे जोधपुर का मुस्लिम परिवार बना माताजी मंदिर का पुजारी, कहानी कर देगी इमोशनल

Jodhpur Unique Temple: जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के बागोरिया गांव में स्थित एक प्राचीन माताजी मंदिर आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश कर रहा है. यहां पिछले करीब 13 पीढ़ियों से एक सिंधी मुस्लिम परिवार पुजारी के रूप में देवी मां की पूजा-अर्चना और सेवा करता आ रहा है.

पहाड़ी पर स्थित है आस्था का केंद्र
बागोरिया गांव की पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि इसी पहाड़ी पर माता का अवतार हुआ था. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.

सपने में मिला देवी का आदेश
मंदिर से जुड़ी एक रोचक कथा भी प्रचलित है. बताया जाता है कि कई सौ साल पहले इस मुस्लिम परिवार के पूर्वज ऊंटों के काफिले के साथ मालवा की ओर जा रहे थे. उसी दौरान एक रात उनके सपने में देवी मां ने दर्शन दिए और बताया कि पहाड़ी पर बनी बावड़ी से उनकी मूर्ति निकली है. देवी ने उन्हें उस मूर्ति की पूजा करने का आदेश दिया.

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80 वर्षीय जमालुदीन खां निभा रहे परंपरा
वर्तमान में 80 वर्षीय जमालुदीन खां भोपाजी इस परंपरा को निभा रहे हैं. वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मंदिर में माता की सेवा कर रहे हैं. उनके अनुसार करीब 500-600 साल पहले शुरू हुई यह परंपरा आज भी बिना रुके जारी है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे निभा रही हैं.

पूजा के साथ नमाज भी
इस परिवार की खास बात यह है कि वे मंदिर में पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ मस्जिद जाकर नमाज भी अदा करते हैं. वे हिन्दू रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पुजारी की भूमिका निभाते हैं और क्षेत्र के लोगों को सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं.

गांव में भाईचारे की मिसाल
बागोरिया गांव में इस परंपरा को लेकर किसी तरह का मतभेद नहीं है. गांव के लोग इस मुस्लिम परिवार को अपने पुजारी के रूप में पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं. यहां हिन्दू-मुस्लिम एकता और भाईचारे का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है.

संदेश देता यह मंदिर
यह मंदिर समाज को यह संदेश देता है कि आस्था और मानवता का कोई धर्म नहीं होता. बागोरिया का यह उदाहरण सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल बनकर सामने आया है.

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