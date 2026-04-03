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जोधपुर नगर निगम का कारनामा, मृत लोगों को सौंपा जनगणना का काम, लिस्ट देख सब हैरान

Jodhpur census duty: जोधपुर नगर निगम ने जनगणना कार्य के लिए 2084 कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट जारी की है, जिसमें कई मृत और रिटायर हो चुके कर्मचारियों के नाम शामिल हैं.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 03, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 01:49 PM IST

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जोधपुर नगर निगम का कारनामा, मृत लोगों को सौंपा जनगणना का काम, लिस्ट देख सब हैरान

Jodhour News: जोधपुर में अब मृत लोग भी जनगणना करने जा रहे हैं. यह कोई मजाक नहीं बल्कि जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम द्वारा जारी की गई आधिकारिक ड्यूटी लिस्ट का हकीकत है. नगर निगम ने शहर में जनगणना कार्य के लिए 2084 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनका निधन हो चुका है या जो सालों पहले रिटायर हो चुके हैं.

निगम कमिश्नर सिद्धार्थ पालानीचामी और कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी की ओर से जारी इस लिस्ट को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं. जिला प्रशासन ने जनगणना की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी थी, लेकिन निगम की इस लापरवाही ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया है.


दो साल पहले मर चुके अब्दुल वाहिद की लगाई गई ड्यूटी
जोधपुर के लाला लाजपत राय कॉलोनी में रहने वाले अब्दुल वाहिद जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में UDC पद पर कार्यरत थे. उनकी पत्नी नसीम बानो ने बताया कि उनके पति का निधन 10 मई 2024 को हो गया था. महज पांच दिन बाद 15 मई 2024 को नगर निगम ने खुद उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र भी जारी किया था. चौंकाने वाली बात यह है कि दो साल बाद भी नगर निगम ने अब्दुल वाहिद का नाम जनगणना ड्यूटी लिस्ट में शामिल कर दिया. नसीम बानो ने गुस्से में कहा, “मेरे पति की मौत को दो साल हो चुके हैं. निगम ने खुद मौत का प्रमाण-पत्र दिया, फिर भी उनकी ड्यूटी कैसे लगा दी जा सकती है? अधिकारियों को सोचना चाहिए कि मृत व्यक्ति कैसे जनगणना करेगा?

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रामापीर कॉलोनी में दीपक अवस्थी का नाम लिस्ट में
इसी तरह रामापीर कॉलोनी निवासी दीपक अवस्थी, जो जनरल व्यास विश्वविद्यालय में UDC थे, उनका निधन 13 फरवरी 2026 को हो गया था. अगले दिन 14 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार कागा स्वर्ग आश्रम में किया गया. इसके बावजूद उनकी ड्यूटी भी जनगणना लिस्ट में दर्ज है.


रिटायर कर्मचारियों को भी सौंप दी ड्यूटी
लिस्ट में कई ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अगस्त 2024 में विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुके थे. एक रिटायर कर्मचारी ने नाराजगी जताते हुए कहा, “मैं अगस्त 2024 में रिटायर हो गया था. इसके बावजूद मेरी ड्यूटी जनगणना में लगा दी गई.

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