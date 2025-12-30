जोधपुर हाउसफुल, New Year के लिए भारी भीड़ , होटलों में NO ROOM के हालात

Jodhpur News : जोधपुर नए साल 2026 के स्वागत के लिए तैयार है. सूर्यनगरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है. देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं.

जोधपुर शहर के होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो गए हैं. पर्यटन स्थलों, बाजारों और ऐतिहासिक धरोहरों पर रौनक देखते ही बन रही है.

जोधपुर शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढने लगी है. शहर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है.

जोधपुर शहर के प्राचीन मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध, मंडोर उद्यान, कायलाना लेक, घंटाघर, जसवंत थड़ा सहित प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर इन दिनों देसी और विदेशी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं.

खास बात ये है कि ईयर एंड होने की वजह से भारी-भीड़ भी नजर आ रही है. जोधपुर शहर में आम दिनों के मुकाबले टूरिस्ट की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी हो चुकी है.

जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि की यहां पर आम दिनों में 2500 से 3000 के करीब पर्यटकों की आवाजाही रहती है, लेकिन इन दिनों यह आंकड़ा छह से सात हजार तक पहुंच चुका है. जिसमें देशी और विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं.

लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे है. पर्यटकों को मरुधरा की संस्कृति अपनी और आकर्षित करती है. देश भर से पर्यटक लगातार चाहे वह जोधपुर की बात करें जयपुर की बात करें. उदयपुर की बात करें अजमेर की बात करें या फिर जैसलमेर की लगातार पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. यहां की संस्कृति यहां का खानपान यहां का रहन शहर यहां की बोलियां पर्यटकों को बहुत लुभाती है.



