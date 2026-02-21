Jodhpur: बारात आने से पहले उठेगी अर्थियां, 2 सगी बहनों की हुई मौत, आज होनी थी शादी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र के मनाई गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी के दिन ही दो सगी बहनों की संदिग्ध मौत हो गई. मृतक बहनों की पहचान शोभा और विमला के रूप में हुई है, दोनों ही पेशे से शिक्षिका थीं. जानकारी के अनुसार, दोनों की आज शादी होनी थी. मौत के बाद खुशियां मातम में बदल गई.

कल शाम घर में घी पिलाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था. रात में दोनों बहनों की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पहले प्रताप नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

बच्चियों के मामा जसवंत सिंह ने दी पुलिस को सूचना

वहीं, बाद में परिजन दोनों के शव लेकर घर चले गए लेकिन दोनों बच्चियों के मामा को इस बात की जानकारी मिलने पर बच्चियों के मामा जसवंत सिंह ने पुलिस को सूचना दी. मामा का आरोप है कि अगर पुलिस 5 मिनट लेट पहुंचती तब तक दोनों बच्चियों का परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते.

पोकरण के आगे जैम्ला गांव होनी थी शादी

मामा ने बताया कि दोनों बच्चियों की सगाई पहले हो रखी थी लेकिन बाद में उनके चाचा ने ही यह सगाई तोड़ दी थी और अब पोकरण के आगे जैम्ला गांव में इन दोनों की शादी करने वाले थे लेकिन आज सुबह उन्हें अचानक यह सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद सूरसागर थाना पुलिस व उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए.

पिता करते हैं मजदूरी

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है. पिता दीप सिंह मजदूरी का कार्य करते हैं. फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानते हुए कारणों की जांच में जुटी है. प्रारंभिक तौर पर कीटनाशक सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

