आंध्रप्रदेश पुलिस की जोधपुर में कार्रवाई, ISISI विचारधारा से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार

Jodhpur News: आंध्रप्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर शहर के नई सड़क क्षेत्र से 19 वर्षीय युवक जीशान को हिरासत में लिया है. युवक पर कट्टरपंथी संगठन ISISI की विचारधारा से जुड़कर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने का आरोप है. कार्रवाई आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में पकड़े गए संदिग्धों से मिली जानकारी के आधार पर की गई.

सदर बाजार थाना अधिकारी माणक राम के अनुसार, विजयवाड़ा पुलिस की टीम मंगलवार शाम जोधपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से देर रात नई सड़क क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर आंध्रप्रदेश ले जाया जाएगा.

वीडियो और वॉयस नोट्स

पुलिस जांच में सामने आया है कि जीशान एक 'BENX' नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिसमें कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित वीडियो और वॉयस नोट्स साझा किए जाते थे. वह इस ग्रुप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अन्य युवाओं को भी इस विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, उसे ग्रुप के हैंडलर द्वारा पहले परखा गया और बाद में उसकी सक्रियता को देखते हुए उसे एडमिन बना दिया गया था.

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आपत्तिजनक और देश विरोधी डेटा

हालांकि गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने अपने मोबाइल से आपत्तिजनक और देश विरोधी सामग्री को डिलीट करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने तकनीकी सहायता से डेटा रिकवर कर लिया है. इससे उसके नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है.

ग्रुप में अन्य देशों के कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी

प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था. साथ ही ग्रुप में अन्य देशों के कट्टरपंथी तत्वों की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में और भी संपर्कों तथा नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, विजयवाड़ा में जब इस नेटवर्क से जुड़े एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया तब जीशान को इसकी भनक लग गई थी और उसने तुरंत ग्रुप छोड़ दिया था ताकि खुद को बचा सके. बावजूद इसके, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे ट्रैक कर पकड़ लिया.

जांच में जुटी पुलिस

उल्लेखनीय है कि आरोपी का निवास नई सड़क स्थित सोजती गेट क्षेत्र में नेशनल हैंडलूम के पास बताया जा रहा है. कुछ माह पूर्व उसकी बिल्डिंग गिर चुकी थी. फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच में जुटी हुई है.

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