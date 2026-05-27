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आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Asaram Case Update: जोधपुर में नाबालिग दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. डिवीजन बेंच ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, जबकि सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद को सजा में आंशिक राहत दी गई.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 27, 2026, 09:09 AM|Updated: May 27, 2026, 09:09 AM
आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Image Credit: AI Generated

Asaram Case Update: जोधपुर में आज आसाराम के भाग्य का फैसला हो गया है. आंशिक राहत मिली है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम की सजा बरकरार रहेगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा है. आसाराम सहित तीन आरोपियों की अपीलों पर फैसला हुआ है. जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है. सह आरोपी शिल्पी व शरतचंद को सजा से राहत मिली है.

अनुसूचित जाति जनजाति अदालत जोधपुर ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास के साथ शिल्पी और शरतचंद को 20-20 साल की सजा के आदेश दिए थे. ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ तीनों ही आरोपियों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने शिल्पी व शरतचंद को जमानत पर रिहा कर दिया था लेकिन आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया. 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद था ऐसे में आखिरकार आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड पर 07 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत ली और उपचार करवा रहा है.

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साल 2025 से लेकर अब तक आसाराम की मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल हाईकोर्ट ने 07 जुलाई या सजा की अपील के फैसले तक आसाराम को अंतरिम जमानत दे रखी है. ऐसे में आसाराम सहित सह आरोपियों की ओर से सजा की अपीलों पर लम्बी बहस की और आखिरकार 20 अप्रैल 2026 को आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. अब देखना है कि आसाराम को राहत मिलती है या नहीं.

ट्रायल कोर्ट का आदेश
अपने ही गुरूकुल की नाबालिग के साथ यौन दुराचार करने वाले आसाराम को लम्बी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत के पीठासीन अधिकारी मधुसुदन शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिये थे. आसाराम को दो धारा में तो शेष प्राकृतिक जीवन तक सजा के आदेश के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, दो सह आरोपी शरदचंद एवं शिल्पी को बीस बीस साल की सजा एवं पचास पचास हजार रुपये के जुर्माने के आदेश दिये हैं. जोधपुर की सेंट्रल जेल में बनी अस्थाई अदालत में आसाराम सहित तीन को दोषी करार दिया गया एवं दो शिवा एवं प्रकाश को बरी किया गया और करीब तीन घंटे तक बाद सजा का ऐलान होने के साथ ही आसाराम रोने लग गया कि यह क्या हो गया. उसे उम्मीद थी कि उसे बरी किया जायेगा लेकिन जो अधर्म उसने संत का चोला पहनकर किया था, वह माफी के लायक नहीं था, इसीलिए आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिये गये थे.

क्या था पूरा मामला
14 और 15 अगस्त 2013 को पीड़िता के अपने परिवार के साथ जोधपुर के मणाई आश्रम पहुंची थी. यहीं से शुरू हुआ था आसाराम का गंदा खेल, जिसका अंजाम भी सबसे बुरा हुआ और आसाराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिया गया . साढ़े चार साल के संघर्ष के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला और सत्य की जीत होगी. सजा के आदेश ने यह साबित कर दिया था कि भारत में आज भी अदालत से ऊपर ना तो धर्म है ना ही कोई संत, जो लोगों को धर्म के नाम पर इस तरह के खेल को अंजाम देने की इजाजत देता है. आसाराम ने पूरे संत समुदाय को बदनाम कर दिया था. आसाराम को सजा के बाद यह साबित हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका परिणाम भी उसके लिए सबसे बड़ा अंत है और जोधपुर की सेंट्रल जेल ही आसाराम का स्थाई पता बन गया था.

आसाराम को अदालत ने धारा 370 (4), 342,506, 376-डी , 376(2) (एफ) सपठित धारा 120-बी आईपीसी एवं धारा 23 किशो न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के दंडनीय अपराध के दंडित किया है.

1-अपराध अर्न्तगत धारा- -370 (4)आईपीसी- दस साल कठोर कारावास एवं एक लाख जुर्माना

2-अपराध अर्न्तगत धारा- 342 आईपीसी- एक साल कठोर कारावास एवं एक हजार जुर्माना

3-अपराध अर्न्तगत धारा- 506 आईपीसी- एक साल कठोर कारावास एवं एक हजार जुर्माना

4-अपराध अर्न्तगत धारा- 376-डी आईपीसी- आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा एक लाख रुपये का जुर्माना

5-अपराध अर्न्तगत धारा--376 (2) (एफ) आईपीसी- आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा एक लाख रुपये का जुर्माना
6-अपराध अर्न्तगत धारा 23 किशोर न्याय- छह माह के साधारण कारावास की सजा के आदेश

आसाराम के अलावा संचित उर्फ शिल्पी एवं शरदचंद को भी दोषी माना गया .था इन दोनो को बीस बीस साल की सजा के साथ पचास पचास हजार की सजा के आदेश दिये गये थे.

यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम सहित कुल पांच आरोपी थे, जिनमे आसाराम, शरदचंद, संचिता उर्फ शिल्पी, शिवा एवं प्रकाश लेकिन कोर्ट ने तीन को ही दोषी मानते हुए सजा के आदेश दिये थे. वहीं, शिवा एवं प्रकाश को बरी करने का आदेश दिया गया था.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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