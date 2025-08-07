Zee Rajasthan
mobile app

बहन की याद में फ्री कर दिया ऑटो, राखी पर किराया नहीं लेता जोधपुरी भाई

Rakshabandhan Special : रक्षाबंधन के दिन जोधपुर (Jodhpur) का एक भाई को बहन की कमी खली तो उसने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला. अपनी तरफ से पूरे जोधपुर की बहनों को खास तोहफा देने का. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Aug 07, 2025, 13:08 IST | Updated: Aug 07, 2025, 13:08 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

बहन की याद में फ्री कर दिया ऑटो, राखी पर किराया नहीं लेता जोधपुरी भाई

Jodhpur News : जोधपुर के ऑटो चालक धनराज रक्षाबंधन पर बहनों से किराया नहीं लेते. अपनी दिवंगत बहन की याद में वे इस दिन सभी बहनों को मुफ्त सफर कराते हैं. उनका यह अनोखी पहल प्यार, सम्मान और भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल पेश करता है, जिसे लोग भावुक होकर सराहते हैं.

राजस्थान के जोधपुर में एक भाई अपनी इकलौती बहन बेबी को पिछले 25 वर्षों में अपनी पर्सनल सवारी ऑटो रिक्शा टैक्सी से अपनी इकलौती बहन स्वर्गीय बेबी को एक सच्ची अद्भुत श्रद्धांजलि अर्पित करता है. जोधपुर में शहर उत्तर वार्ड 65 मदेरणा कोलानी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे गली में रहने वाला धनराज दाधीच की प्यारी और इकलौती बहन बेबी का 42 वर्ष पहले बहन की तबियत खराब होने से और हाड़अटेक आ जाने से मृत्यु हो जाती है.

सबसे बड़ी बात तीन छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर चली जाती है और तब से लेकर अब तक धनराज को वो दिन रोजाना याद आता है. जोधपुर मदेरणा कोलोनी निवासी गांव हरियाढाणा वाले धनराज दाधीच का कहना है ,जब से ऑटो टैक्सी लिया है. 25 वर्षों से टेक्सी के आगे और पीछे बैनर लगाकर ज्यादा से ज्यादा बहने मेरी ऑटो टैक्सी में बहन बेबी की आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending Now

Tags

Trending news