Zee Rajasthan
mobile app

Jodhpur News: जोजरी बचाओ आंदोलन की हवा तेज, हनुमान बेनीवाल से लेकर विधायक रविन्द्र भाटी का समर्थन, 17 अगस्त को होगी महारैली

Jodhpur News: जोजरी बचाओ आंदोलन तेज़! बालोतरा जिले के डोली में अनिश्चितकालीन धरना शुरू, क्षेत्रवासी और RLP कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल. जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए चल रहा यह आंदोलन अब और मजबूत हो गया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 13, 2025, 11:22 IST | Updated: Aug 13, 2025, 11:22 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में
8 Photos
Janmashtami 2025

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?
6 Photos
dausa road accident

Dausa Accident: सामान ढोने वाली गाड़ी में ठूस-ठूसकर यूपी से राजस्थान कैसे पहुंचे 31 लोग, हादसे से पहले कहां थी पुलिस?

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह
7 Photos
rajasthan temple

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह

Jodhpur News: जोजरी बचाओ आंदोलन की हवा तेज, हनुमान बेनीवाल से लेकर विधायक रविन्द्र भाटी का समर्थन, 17 अगस्त को होगी महारैली

Jodhpur News: महारैली राजस्थान के बालोतरा जिले के डोली में जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए चल रहा जोजरी बचाओ आंदोलन अब और तेज हो गया है. इस आंदोलन के तहत डोली टोल के पास अनिश्चितकालीन धरना 11 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें क्षेत्रवासी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हैं.

इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जोधपुर, पाली और बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक और जहरीले पानी को जोजरी नदी में प्रवाहित होने से रोकना है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, खेती और पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है.

आंदोलन के तहत 17 अगस्त 2025 को डोली में जोजरी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा. पहले यह रैली 14 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर प्रशासन ने 17 और 18 अगस्त को इसकी अनुमति दी है. RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अब 17 अगस्त को डोली पहुंचकर आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे.

इस बीच, आंदोलन के प्रमुख नेता थानसिंह डोली को 12 अगस्त की देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन RLP नेता हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप और DGP से बातचीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. थानसिंह 11:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news