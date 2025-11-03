भीषण हादसे के बाद हरकत में प्रशासन, जोधपुर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर चला बुलडोजर

Jodhpur Accident News: जोधपुर-फलोदी-मतोड़ा भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर कल देर शाम हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन और एनएचएआई (NHAI) हरकत में आ गए हैं. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने अवैध ढाबों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.

प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मामले में संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को रिपोर्ट तैयार कर जांच करने और अवैध रूप से संचालित ढाबों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी.

हादसे का कारण थे अवैध ढाबे

इस भयानक हादसे के पीछे मुख्य वजह एक्सप्रेस-वे किनारे अवैध रूप से संचालित ढाबे ही माने जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, ढाबे के कारण एक ट्रॉलर सड़क किनारे खड़ा था, और अंधेरे की वजह से टेम्पो ट्रैवलर चालक उसे देख नहीं पाया. टेम्पो ट्रैवलर ट्रॉलर में जा टकराया, जिससे 15 यात्रियों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है.

बार-बार मिल रही थी शिकायतें

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर अवैध ढाबों और अतिक्रमण को लेकर पहले भी शिकायतें मिलती रही थीं. यहां न केवल अवैध रूप से ढाबे संचालित थे, बल्कि कई बार अवैध बायो-डीजल बेचने की शिकायतें भी मिली थीं. लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिसका भयानक परिणाम कल के हादसे के रूप में सामने आया.

अब, इस दर्दनाक घटना के बाद, हाईड्रो क्रेन के इस्तेमाल से सड़क किनारे के सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. प्रशासन और एनएचएआई को भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए एक्सप्रेस-वे पर समय-समय पर मॉनिटरिंग और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है.