Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीषण हादसे के बाद हरकत में प्रशासन, जोधपुर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर चला बुलडोजर

Rajasthan News: जोधपुर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसे (15 मौतें) के बाद प्रशासन जागा. प्रभारी मंत्री के निर्देश पर अवैध ढाबों और अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है. ये अवैध निर्माण और सड़क किनारे खड़े वाहन ही हादसे का कारण बने थे, जिनकी शिकायतें पहले भी मिली थीं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Nov 03, 2025, 03:20 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत
7 Photos
Rajasthan trending

न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत

4 राज्यों के बाद अब राजस्थान की बारी, इस हफ्ते मिल सकती है PM किसान की 21वीं किस्त! जानें कैसे करें चेक
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

4 राज्यों के बाद अब राजस्थान की बारी, इस हफ्ते मिल सकती है PM किसान की 21वीं किस्त! जानें कैसे करें चेक

घर पर बनाएं राजस्थानी हरी मटर की कचौड़ी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां!
7 Photos
Rajasthan famous dish

घर पर बनाएं राजस्थानी हरी मटर की कचौड़ी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां!

चाय में लगाएं राजस्थान मारवाड़ी 'तड़का', सिर्फ ये 2 चीजें बढ़ा देंगी स्वाद!
7 Photos
Rajasthan famous Food

चाय में लगाएं राजस्थान मारवाड़ी 'तड़का', सिर्फ ये 2 चीजें बढ़ा देंगी स्वाद!

भीषण हादसे के बाद हरकत में प्रशासन, जोधपुर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर चला बुलडोजर

Jodhpur Accident News: जोधपुर-फलोदी-मतोड़ा भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर कल देर शाम हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन और एनएचएआई (NHAI) हरकत में आ गए हैं. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने अवैध ढाबों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.

प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मामले में संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को रिपोर्ट तैयार कर जांच करने और अवैध रूप से संचालित ढाबों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी.

हादसे का कारण थे अवैध ढाबे
इस भयानक हादसे के पीछे मुख्य वजह एक्सप्रेस-वे किनारे अवैध रूप से संचालित ढाबे ही माने जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, ढाबे के कारण एक ट्रॉलर सड़क किनारे खड़ा था, और अंधेरे की वजह से टेम्पो ट्रैवलर चालक उसे देख नहीं पाया. टेम्पो ट्रैवलर ट्रॉलर में जा टकराया, जिससे 15 यात्रियों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बार-बार मिल रही थी शिकायतें

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर अवैध ढाबों और अतिक्रमण को लेकर पहले भी शिकायतें मिलती रही थीं. यहां न केवल अवैध रूप से ढाबे संचालित थे, बल्कि कई बार अवैध बायो-डीजल बेचने की शिकायतें भी मिली थीं. लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिसका भयानक परिणाम कल के हादसे के रूप में सामने आया.

अब, इस दर्दनाक घटना के बाद, हाईड्रो क्रेन के इस्तेमाल से सड़क किनारे के सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. प्रशासन और एनएचएआई को भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए एक्सप्रेस-वे पर समय-समय पर मॉनिटरिंग और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news