राजस्थान रिफाइनरी पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले- अब हम फाइनल स्टेज पर...

Jodhpur News: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जोधपुर पहुंचे. पत्रकारों से बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान और देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनामिक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है.

Published: Aug 24, 2025, 14:29 IST | Updated: Aug 24, 2025, 14:29 IST

राजस्थान रिफाइनरी पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले- अब हम फाइनल स्टेज पर...

Jodhpur News: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जोधपुर पहुंचे. चंडीगढ़ की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनकी अगुवाई की. इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत राजस्थान सरकार के मंत्री केके बिश्नोई, मानवेंद्र सिंह जसोल सहित कई नेता मौजूद रहे.

पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान और देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनामिक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं. अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हम सब मिलकर इसको रिव्यू करेंगे.

मैं इम्तिहान में जाने से पहले जवाब नहीं देता, लेकिन वहां जाकर देखेंगे कि अब क्या स्थिति है. हम अब फाइनल स्टेज पर हैं. मैं पिछली बार भी आया था. रिफाइनरी बहुत बड़ी है उसके अलग-अलग कम्पोंनेट्स होते हैं, उन सब का काम देखा. मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अब यह शुरू होगी.

राज्य सरकार के 25 प्रतिशत हिस्सेदारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सब हो चुका है अब हम और आगे बढ़ रहे हैं. आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने 2 साल पहले पचपदरा में मीडिया से कहा था कि राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है. ऐसे में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16 फीसदी कर देंगे. इस बीच केंद्रीय मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है कि हमने सभी समस्याओं को सॉल्व कर दिया है.

