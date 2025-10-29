Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सुबह-सुबह आसमान में मंडराया हेलीकॉप्टर, देचू के लोगों में मचा हड़कंप! जानें पूरा मामला

Rajasthan news: जोधपुर के देचू में बुधवार सुबह एक हेलीकॉप्टर लगभग 10 मिनट तक मंडराया. इसने मुणपुरी बाबा मंदिर और गुमानपुरा के पास दो बार लैंडिंग की कोशिश की, पर असफल रहा और फिर जोधपुर रवाना हो गया. इस रहस्यमय घटना से क्षेत्रवासियों में कौतूहल है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 29, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

इस बार डस्टबिन में फेंका गया एक दिन का बच्चा, राजस्थान शर्मसार
8 Photos
bikaner news

इस बार डस्टबिन में फेंका गया एक दिन का बच्चा, राजस्थान शर्मसार

इस तरह बनता है राजस्थानी खीस, हर किसी को नहीं होता नसीब!
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनता है राजस्थानी खीस, हर किसी को नहीं होता नसीब!

कोटपूतली-बहरोड़ में पकड़ी गईऊंटों से भरी पिकअप, लोगों ने तस्कर की जमकर धुनाई, देखें तस्वीरें
6 Photos
jaipur news

कोटपूतली-बहरोड़ में पकड़ी गईऊंटों से भरी पिकअप, लोगों ने तस्कर की जमकर धुनाई, देखें तस्वीरें

ये जगह हैं माउंट आबू के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस, क्या देखे आपने?
6 Photos
mount abu

ये जगह हैं माउंट आबू के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस, क्या देखे आपने?

सुबह-सुबह आसमान में मंडराया हेलीकॉप्टर, देचू के लोगों में मचा हड़कंप! जानें पूरा मामला

Jodhpur news: जोधपुर जिले के देचू क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक असामान्य घटनाक्रम ने स्थानीय निवासियों में भारी कौतूहल पैदा कर दिया. सुबह करीब 10:40 बजे, आसमान में एक हेलीकॉप्टर अचानक मंडराने लगा, जिससे पूरे इलाके का ध्यान उसकी ओर खिंच गया. यह घटनाक्रम लगभग दस मिनट तक चला, और इस दौरान हेलीकॉप्टर ने दो अलग-अलग जगहों पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार वह लैंडिंग करने में विफल रहा.

दो बार लैंडिंग फेल

स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने सबसे पहले देचू के पास स्थित मुणपुरी बाबा के मंदिर के पास उतरने की कोशिश की. हालांकि, कुछ कारणों से वह उस स्थान पर सुरक्षित उतर नहीं पाया. पहली कोशिश नाकाम होने के बाद, हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी और करीब एक किलोमीटर दूर फलोदी की दिशा में आगे बढ़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दूसरी बार, हेलीकॉप्टर ने गुमानपुरा के पास लैंडिंग का प्रयास किया. ग्रामीणों ने बताया कि यहां भी वह पूरी तरह से उतरने के बजाय 'टेकऑफ' की स्थिति में ही कुछ मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा. दोनों जगह लैंडिंग का प्रयास असफल रहने के बाद, वह सीधा अपनी दिशा बदलकर जोधपुर की ओर तेज़ी से रवाना हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, विशेषकर मेगा हाइवे के पास, जमा हो गए थे. लोग हेलीकॉप्टर को आसमान में घूमते हुए देखने लगे और तरह-तरह के कयास लगाने लगे.

रहस्यमय घटना

फिलहाल, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हेलीकॉप्टर किस संस्था, व्यक्ति का था, या फिर इसे देचू क्षेत्र में क्यों आना पड़ा था. न ही इसके लैंडिंग में असफल होने के कारणों का पता चल सका है. स्थानीय प्रशासन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस रहस्यमय घटना के पीछे की वजह सामने आ सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news