सुबह-सुबह आसमान में मंडराया हेलीकॉप्टर, देचू के लोगों में मचा हड़कंप! जानें पूरा मामला

Jodhpur news: जोधपुर जिले के देचू क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक असामान्य घटनाक्रम ने स्थानीय निवासियों में भारी कौतूहल पैदा कर दिया. सुबह करीब 10:40 बजे, आसमान में एक हेलीकॉप्टर अचानक मंडराने लगा, जिससे पूरे इलाके का ध्यान उसकी ओर खिंच गया. यह घटनाक्रम लगभग दस मिनट तक चला, और इस दौरान हेलीकॉप्टर ने दो अलग-अलग जगहों पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार वह लैंडिंग करने में विफल रहा.

दो बार लैंडिंग फेल

स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने सबसे पहले देचू के पास स्थित मुणपुरी बाबा के मंदिर के पास उतरने की कोशिश की. हालांकि, कुछ कारणों से वह उस स्थान पर सुरक्षित उतर नहीं पाया. पहली कोशिश नाकाम होने के बाद, हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी और करीब एक किलोमीटर दूर फलोदी की दिशा में आगे बढ़ा.

दूसरी बार, हेलीकॉप्टर ने गुमानपुरा के पास लैंडिंग का प्रयास किया. ग्रामीणों ने बताया कि यहां भी वह पूरी तरह से उतरने के बजाय 'टेकऑफ' की स्थिति में ही कुछ मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा. दोनों जगह लैंडिंग का प्रयास असफल रहने के बाद, वह सीधा अपनी दिशा बदलकर जोधपुर की ओर तेज़ी से रवाना हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, विशेषकर मेगा हाइवे के पास, जमा हो गए थे. लोग हेलीकॉप्टर को आसमान में घूमते हुए देखने लगे और तरह-तरह के कयास लगाने लगे.

रहस्यमय घटना

फिलहाल, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हेलीकॉप्टर किस संस्था, व्यक्ति का था, या फिर इसे देचू क्षेत्र में क्यों आना पड़ा था. न ही इसके लैंडिंग में असफल होने के कारणों का पता चल सका है. स्थानीय प्रशासन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस रहस्यमय घटना के पीछे की वजह सामने आ सके.



