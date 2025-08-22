जोधपुर में ईडी का धावा! कैसीनो किंग समुंदर सिंह राठौड़ 3 ठिकानों पर रेड

Rajasthan News: प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से अल सुबह से ही जोधपुर में तीन ठिकानों पर टीमों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि गोवा में कैसीनो कारोबार चलाने वाले बाड़मेर के नौसर गांव के रहने वाले समुंदरसिंह राठौड़ के भगत कोठी निवास पर कार्रवाई जारी है. ईडी की टीमें समूह की व्यवसायिक गतिविधियों और संदिग्ध लेनदेन की जांच में जुटी है.

ईडी ने शुक्रवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े मामले में देशभर में छापेमारी अभियान चलाया है. कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधायक के.सी. वीरेंद्र और अन्य के मामले में की गई इस कार्रवाई में गोवा के प्रसिद्ध कैसीनो कारोबारी समुंदर सिंह राठौड़ के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है. ईडी बेंगलुरु जोनल कार्यालय द्वारा संचालित इस अभियान में देशभर में कुल 30 ठिकानों पर छानबीन की जा रही है. इनमें जोधपुर में 3 जगहों के साथ ही चित्रदुर्ग जिले में 6, बेंगलुरु शहर में 10, हुबली में 1, मुंबई में 2 और गोवा में 8 जगहों, जिनमें 5 कैसीनो शामिल पर भी कार्रवाई की गई.

जोधपुर में ईडी की टीमों ने समुंदर सिंह राठौड़ के कुल 3 ठिकानों पर कार्रवाई की है. इनमें भगत की कोठी विस्तार योजना स्थित मुख्य बंगला और शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित अन्य संपत्ति शामिल है. राठौड़ गोवा में मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो के नाम से बड़ा कैसीनो कारोबार संचालित करते हैं. यह गोवा का सबसे बड़ा ऑफ-शोर कैसीनो बताया जाता है. इसके अलावा राठौड़ कई कंपनियों के निदेशक हैं, जिनमें होटल्स, इंफ्रावेंचर, सोलर एनर्जी कंपनियां भी शामिल हैं.

इस मामले में मुख्य आरोपी कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधायक के.सी. वीरेंद्र (उपनाम पपी) को बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ किंग 567, राजा 567, रत्ना गेमिंग जैसी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के संचालन, अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप हैं. चित्रदुर्ग के चल्लकेरे शहर में वीरेंद्र और उनके बड़े भाइयों के.सी. नागराज और के.सी. टिप्पेस्वामी के निवास स्थानों पर भी तलाशी ली गई है. के.सी. वीरेंद्र का भाई के.सी. थिप्पेस्वामी दुबई से तीन व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन कर रहा है. डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजी, प्राइम 9 टेक्नोलॉजी, जो के.सी. वीरेंद्र की कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग व्यवसाय से संबंधित हैं.