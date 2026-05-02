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कौन रख रहा है पूर्व MP मानवेन्द्र सिंह जसोल पर नजर? एक स्कार्पियो कर रही थी पीछा

Jodhpur News: पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल शनिवार को जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उन पर तीसरी निगाह को लेकर कहा कि पिछले दो दिन से मेरे ऊपर किसी की नजर है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 02, 2026, 05:03 PM|Updated: May 02, 2026, 05:03 PM
कौन रख रहा है पूर्व MP मानवेन्द्र सिंह जसोल पर नजर? एक स्कार्पियो कर रही थी पीछा
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Jodhpur News: पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह इन दिनों संदिग्ध निगरानी के मामले को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने स्वयं खुलासा किया है कि पिछले दो दिनों से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन उनका पीछा कर रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात झालामंड चौराहा के आसपास कर्नल मानवेंद्र सिंह की गाड़ी का पीछा एक गुजरात नंबर की स्कॉर्पियो ने किया. इसके बाद शनिवार सुबह वही वाहन उनके निवास के आसपास भी मंडराता नजर आया। इस घटनाक्रम के बाद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने आशंका जताई कि कोई उन पर नजर रख रहा है.

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पूर्व सांसद ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है. हालांकि अभी तक किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध वाहन की पहचान और उसके पीछे के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने कर्नल मानवेंद्र सिंह को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी है. उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी उन्हें धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी. ऐसे में एक बार फिर संदिग्ध गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है.

शनिवार को कर्नल मानवेंद्र सिंह जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें कोई सीधी धमकी नहीं मिली है, लेकिन स्कॉर्पियो सवार लोगों की गतिविधियां संदेह पैदा करती हैं.
इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भी मुलाकात की. अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में इस संदिग्ध निगरानी के पीछे कौन लोग हैं और उनका उद्देश्य क्या है?

इसके साथ कर्नल मानवेंद्र सिंह ने इजराइल इरान युद्ध के बाद बढ़ती कीमतों पर कहा कि प्रभावित है, तो कीमतें तो बढ़ेगी समस्या तो युद्ध की है, फिलहाल शांति है, जो दादागिरी चल रही है आमजन के लिए दुख की बात है.

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा ने जो मेहनत की है, कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मेहनत की है, मुझे लगता है कि टीएमसी का रोना एक संकेत है कि प्रजातंत्र के लिए अच्छा होने वाला है.
रिफाइनरी के सवाल पर कहा कि ऑफिसली रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि स्टील घटिया था. इंजीनियर तो इंजीनियर है, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो लापरवाही की उम्मीद कम थी.

पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि ये सरकार के कारण नहीं है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव होंगे तो जब तक रिपोर्ट नहीं आएंगी तब तक चुनाव कैसे हो सकते हैं.

कौन हैं मानवेंद्र सिंह जसोल?
मानवेंद्र सिंह जसोल राजस्थान के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह के बेटे हैं. वह 2004 से 2009 तक बाड़मेर-जैसलमेर से लोकसभा सांसद और 2013 में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं.
मानवेंद्र सिंह जसोल लंबे समय तक बीजेपी में रहे और साल 2018 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया थी लेकिन अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उनकी दोबारा बीजेपी में वापस आ गए.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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