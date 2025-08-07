Jodhpur में 2 दोस्त हुए ठगी का शिकर, 2 नकली बाबा ने रुद्राक्ष लेकर ले लिया सारा सोना-कैश

Jodhpur News: शहर के पावटा क्षेत्र में गत गुरूवार की दोपहर में दो कथित बाबाओं ने युवकों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हुए उनकी सोने की अंगूठी, फोन और 25 सौ रूपए ऐंठ कर चले गए थे. जाते हुए अपने फोन नंबर भी देकर गए. ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित महामंदिर थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया था.

बताया गया कि ठग बाबा एक कार में सवार होकर आए थे. पुलिस ने प्रकरण में दो कथित बाबाओं को हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. आरोपी सगे भाई बताए जाते है.

महामंदिर पुलिस ने बताया कि लोहार कॉलोनी पावटा निवासी विष्णु पुत्र मंगलाराम की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी. इसमें बताया कि वह गुरूवार की दोपहर में पावटा क्षेत्र में एक पान की दुकान पर बैठा था. उसके साथ में उसका दोस्त भी बैठा हुआ था. तब एक अल्टो कार में दो बाबा सवार होकर आए और उन्हें अपनी बातों में उलझाया. तब एक बाबा ने उसके दोस्त के पहनी चेन का उतरवा कर सात बार सिर से निकाला और बाद में एक रूद्राक्ष उसे दिया गया. फिर बातों में उलझाते गए.

Trending Now

रिपोर्ट के अनुसार विष्णु और उसका दोस्त बाबाओं की बातों में इतना फंस गए कि पता ही नहीं चला. बाबाओं ने उनसे सोने की अंगूठी उतरवाने के साथ मोबाइल और 25 सौ रूपए भी धरवा लिए. बाद में कार में सवार होकर निकल गए. जाते हुए बाबाओं ने उन्हें एक मोबाइल नंबर भी दिया.



इन्हें किया गया गिरफ्तार

मामले की जांच महामंदिर थाने के हैडकांस्टेबल सतीश ने करते हुए दोनों आरोपियों हरियाणा के सिरसा स्थित ऐलनाबाद निवासी रविनाथ पुत्र हरीनाथ एवं उसके भाई कविनाथ को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से अग्रिम पड़ताल जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-