/जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- 'जहां भरी परात, वहीं बारात'

Jodhpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से ही सरकार ने चार वर्गों-युवा, किसान, महिला और दलित को देश के विकास का आधार माना है और इन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न संवाद माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देशवासियों से लगातार संवाद स्थापित किया है, जिसे जनता का व्यापक समर्थन मिला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस सहयोग के लिए देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया है.

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पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार लगातार आवश्यक कदम उठा रही है.

राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार

राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते युवाओं को उकसाने और गुमराह करने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि यह नया नहीं है और विपक्ष लगातार इसी तरह की राजनीति करता आया है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग जहां भी राजनीतिक लाभ की संभावना देखते हैं, वहां देश के भविष्य और उसकी छवि की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ साधने में जुट जाते हैं. शेखावत ने कहा कि जनता सब कुछ समझती है और ऐसे प्रयासों का उचित जवाब देना जानती है. उन्होंने विश्वास जताया कि देश का युवा विकास की ताकत है और उसी के सहयोग से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

शेखावत ने कहा- अपनी राज और अपनी डफली

वहीं, शेखावत ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मारवाड़ी लहजे में कहां कि जहां देखी भरी हुई परात की, वाहा लेकर पहुंचे बारात यानी जहां भरी हुई परात देखते हैं, वही बारात लेकर पहुंच जाते हैं. उनका कहना था कि अपनी राज और अपनी डफली बजाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं.