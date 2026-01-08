Jodhpur News: 'मुझे नशे में रखकर किया गलत काम, फिर अपने दोस्त को भी बुलाकर...'

Jodhpur News: राजस्थान के हाल ही में सामने आए लड़की को भागकर ले जाने वाले युवक की नाक काटने के मामले के बाद युवक के खिलाफ लड़की ने सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है. आरोप है कि नशे की हालत अपने साथ रखते हुए आरोपी युवक और उसके साथी ने उसके साथ आठ दिनों में कई बार बलात्कार किया है.

लूणी पुलिस युवती की रिपोर्ट पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच बोरानाडा एसीपी की दी गई है. एसीपी आनंद सिंह ने बताया कि आरोपी दिनेश और उसका साथी गोविंद युवती की भागकर लेकर गए थे.

दबाव के चलते वापस छोड़ा था. युवती ने आरोप लगाया कि आठ दिनों में उसे नशे में रखा. तीनों एक ही कमरे में रुकते थे. नशे की हालत में उसके साथ दोनों ने कई बार बलात्कार किया. एसीपी ने बताया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और गुजरात लेकर गए

युवती ने पुलिस को बताया कि 25 दिसंबर की रात को दिनेश और गोविंद उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे. इस दौरान वे उसे पहले गुजरात लेकर गए. इसके बाद चित्तौड़गढ़ ले गए. वापस गांव लेकर आए घर के सामने लाकर फिर बाड़मेर लेकर गए. सभी जगह पर दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया. 3 जनवरी को वापस घर छोड़ने के दौरान उसे धमकाया कि अगर हमारे खिलाफ बयान दिए तो जान से मार देंगे. इसके चलते पहले उसने दिनेश के पक्ष में बयान दिए थे.

दिनेश की नाक काटी

युवती को उसके गांव छोड़ने के बाद अगले दिन दिनेश वापस उसके गांव आया था, जिसे देखते ही युवती के परिजनों और में ग्रामीणों ने उसका पीछा किया. उसकी गाड़ी तोड़ दी. उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी नाक काट दी थी. इसके बाद दिनेश की रिपोर्ट पर चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे लेकिन अब दिनेश और उसके दोस्त गोविंद के खिलाफ लड़की ने सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है.

मादक पदार्थों की तस्करी पोक्सो मामले में वांछित है दिनेश

दिनेश को पहले एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था. पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था. वह एक पोक्सो एक्ट के मामले में आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है. उसके भाई ने रिपोर्ट मामला दर्ज किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-