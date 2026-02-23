जोधपुर के पीपाड़ में भव्य दीक्षा समारोह, हर्षिता कांकरिया बनीं साध्वी लाघवश्रीजी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर की पीपाड़ शहर की बेटी हर्षिता कांकरिया ने रविवार को जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की. नूतन दीक्षित साध्वी का नामकरण साध्वी लाघवश्रीजी हुआ. श्वेताम्बर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ, पीपाड़ के तत्त्वावधान में व चतुर्वीघ संघ की उपस्थिति में दीक्षा आयोजित हुई.



दीक्षा में जयगच्छीय जैन संत सुमतिचंद्र महाराज आदि ठाणा 2, जयगच्छीय महासती शारदा कंवर महाराज आदि ठाणा 6, जयगच्छीय साध्वी नयनश्रीजी महाराज आदि ठाणा 4, रत्न संघ साध्वी निष्ठाश्रीजी आदि ठाणा 8, जैन समणी सुगमनिधि आदि ठाणा 2 की पावन निश्रा रहीं.



जयमल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण गोटावट, राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाशचंद बोहरा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गौतमचंद कोठारी, जय स्तंभ नागौर के चेयरमैन रेवंतमल नाहर, को-चेयरमैन नवरत्नमल बोकड़िया विशेष रूप से उपस्थित रहे. दीक्षार्थी कांकरिया परिवार के उम्मेदमल, अशोक कांकरिया परिवार ने सभी का आभार प्रकट किया.



मंच संचालन संजय पींचा ने किया. सुरेश मुथा, नेमीचंद कांकरिया, अमित मुथा, जयमल जैन युवा संघ व जयमल जैन महिला मंडल ने व्यवस्था संभाली.



दीक्षा कार्यक्रम में बैंगलोर, चेन्नई, इरोड़, सेलम, इंदौर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पाली, जोधपुर, सोजत, रायपुर, ब्यावर, जवाजा, नागौर, कुचेरा, डेह, मेड़ता, बावड़ी, बुटाटी, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, किशनगढ़ आदि स्थानों के करीब 3000 महानुभावों ने शिरकत की.



सभा में डॉ. श्रेयांश सिपानी, नागपुर के पारिवारिक जनों ने गुरुदेवों के समक्ष दीक्षा का आज्ञापत्र प्रस्तुत किया.

