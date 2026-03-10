Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur News: ईरान-इजराइल युद्ध का गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर असर, लोगों में बढ़ी चिंता

Jodhpur News: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर पड़ने लगा है. ऐसे में राजस्थान में घरेलू गैस, कमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 10, 2026, 05:25 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 05:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन शहरों में दौड़ेंगी डबल-डेकर बसें, JCTSL ने टेंडर किया जारी
6 Photos
Rajasthan project

राजस्थान के इन शहरों में दौड़ेंगी डबल-डेकर बसें, JCTSL ने टेंडर किया जारी

चांदी ने लगाई लंबी छलांग, सोने ने भी भरी हुंकार, जयपुर सराफा बाजार में मची हलचल!
8 Photos
jaipur gold silver rate

चांदी ने लगाई लंबी छलांग, सोने ने भी भरी हुंकार, जयपुर सराफा बाजार में मची हलचल!

राजस्थान के 10 ज्यादा जिलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हर तरफ मचा हड़कंप
13 Photos
Rajasthan Bomb Threat

राजस्थान के 10 ज्यादा जिलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हर तरफ मचा हड़कंप

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

Jodhpur News: ईरान-इजराइल युद्ध का गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर असर, लोगों में बढ़ी चिंता

Jodhpur News: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बाद अब उसका असर भारत सहित राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है. विशेष रूप से ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे टकराव के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है. इसका असर धीरे-धीरे आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है.राजस्थान में घरेलू गैस, कमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की खपत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, फिलहाल एक उपभोक्ता को महीने में केवल एक घरेलू गैस सिलेंडर देने का प्रावधान लागू किया जा रहा है. यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक अंतरराष्ट्रीय स्थिति सामान्य नहीं हो जाती. सरकार का कहना है कि इससे गैस की उपलब्धता संतुलित रखने में मदद मिलेगी और सभी उपभोक्ताओं को आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंता

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सबसे अधिक चिंता का विषय कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर सामने आया है. व्यापारी वर्ग का कहना है कि कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक जैसी स्थिति बन गई है. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें और खानपान से जुड़े अन्य कारोबार पूरी तरह गैस पर निर्भर हैं. ऐसे में अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो इनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो सकता है. कई व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में उन्हें कारोबार बंद करने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी

इधर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर भी स्थिति धीरे-धीरे प्रभावित होने लगी है. हालांकि जोधपुर में फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों से पेट्रोल और सीएनजी की आपूर्ति में कटौती की खबरें सामने आ रही हैं. सीएनजी वाहन चलाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें दो-तीन पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाने के बाद ही गैस मिल पा रही है. इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

गैस वितरण और खपत पर निगरानी

घरेलू गैस एजेंसियों के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं. राज्य स्तर पर एक कमेटी गठित करने की भी चर्चा चल रही है जो गैस वितरण और खपत पर निगरानी रखेगी.

गैस की मांग और बढ़ने की संभावना

आने वाले दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में गैस की मांग और बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए सरकार घरेलू गैस के उपयोग को लेकर और सख्त नियम लागू कर सकती है. दूसरी ओर आम लोग भी चिंतित हैं कि अगर गैस की उपलब्धता कम हो गई तो भोजन बनाने के लिए क्या विकल्प होगा, क्योंकि आज के समय में अधिकांश घरों ने लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक साधनों का उपयोग लगभग छोड़ दिया है.

मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव का असर

कुल मिलाकर मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव का असर अब धीरे-धीरे आम लोगों के जीवन पर भी दिखाई देने लगा है. आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह अंतरराष्ट्रीय हालात और सरकार के कदमों पर निर्भर करेगा. फिलहाल आम जनता और व्यापारी वर्ग दोनों ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news