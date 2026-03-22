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Jodhpur News: ITBP जवान पर लगे ये गंभीर आरोप, पत्नी बोली- पति को करनी है दूसरी शादी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में ITBP में तैनात एक जवान पर पत्नी और मां के संग मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे. इस मामले पर पत्नी ने कहा कि पति को दूसरी शादी करनी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 22, 2026, 04:25 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 04:25 PM IST

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Jodhpur News: ITBP जवान पर लगे ये गंभीर आरोप, पत्नी बोली- पति को करनी है दूसरी शादी

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ITBP में तैनात जय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है.

पीड़िता रेखा का आरोप है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रही है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. रेखा के अनुसार, जब भी जय सिंह छुट्टी लेकर घर आता है, वह घर में विवाद करता है और पत्नी, मां के साथ-साथ छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट करता है.

सिर्फ तलाक लेने के लिए हैवान बना पति
पत्नी ने यह भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जय सिंह किसी दूसरी महिला के साथ शादी करना चाहता है. रेखा का कहना है कि वह तलाक देने से इनकार कर रही है. इसी कारण उसके साथ लगातार हिंसा की जा रही है. उसने बताया कि उसकी सास भी जय सिंह को समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता और उनके साथ भी मारपीट करता है.

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पत्नी ने अपने पति की नाजायज करतूतों का वीडियो भी दिखाया है, जिसमें किसी अन्य महिला के साथ उसका पति बुलेट पर घूमते हुए दिखाई दे रहा है. यह मामला न सिर्फ घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उजागर करता है, बल्कि पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करता है. अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है?

पढ़िए जोधपुर क्राइम की एक और खबर
जोधपुर के फलोदी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की. यह मामला शहर के मोचियो का बास क्षेत्र का है, जहां महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया. वहीं, सूचना मिलने पर फलोदी थानाधिकारी भंवरराराम मौके पर पहुंचे. मृतका महिला टीचर पद पर कार्यरत थी, जो करीब 6 महीने से फलोदी में किराए के मकान में रह रही थी. फिलहाल अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. मृतका महिला का नाम अंजलि, जो जोधपुर के बासनी क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है.

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