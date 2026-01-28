Jodhpur News: छाती पर बैठ जीजा ने काटी साले की नाक, फिर नाक ले गया अपने साथ

Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर की लूणी तहसील के फींच गांव में साले की नाक काटने वाले मुख्य आरोपी जीजा सहीराम विश्र्नाई सहित पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के साला अशोक की कटी हुई नाक बरामद कर एम्स भेजी है.

पत्नी की दूसरी शादी से नाराज

पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी की दूसरी शादी से नाराज था, जिसको लेकर वह रविवार 25 जनवरी को साले की नाक काटकर अपने साथ ले गया था. उसे साले अशोक पर शक था कि उसने ही उसकी पत्नी की दूसरी शादी कराई है. पुलिस ने सहीराम (29), सोहनलाल (35), दिनेश (31), रमेश (31) और हड़मान (73) को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मामला लूणी थाने के फिंच गांव का है. सहीराम की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था. सहीराम की 2001 में फीच गांव निवासी युवती से सगाई हुई थी. 2008 में दोनों की शादी की थी, लेकिन नाबालिग होने से लड़की को ससुराल नहीं भेजा गया था. बालिग होने पर सहीराम व परिजन गौने के लिए दबाव डाल रहे थे. पिछले साल मार्च में युवती के भाई की शादी हुई तब सहीराम को उम्मीद थी कि उस‌का गौना भी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था.

छाती पर बैठकर चाकू से काटी नाक

4-5 महीने पहले युवती की जोलियाली गांव निवासी युवक से आर्य समाज में शादी कर दी गई. उसे दूसरे युवक के साथ भेज दिया गया था. वह गहने भी ले गई थी. सहीराम को इस शक था कि दूसरी शादी कराने में उसके साले अशोक (30) का हाथ है, जिससे वह अशोक से नाराज चल रहा था. अशोक ने अपने बयान में बताया कि फीच स्थित धुंधाड़ा रोड पर उसकी चाय की दुकान है. वह रविवार 25 जनवरी को वहीं था. शाम करीब 5 बजे बोलेरो से 6-7 लोग आए और आते ही उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया. सोहनलाल ने छाती पर बैठकर चाकू से मेरी नाक काट दी और उसके बाद कान काटने की भी कोशिश की और मुझे कैंपर में डालकर ले जाने लगे. मैं उनसे अपने आपको छुड़ाकर घर भागने लगा और उसके बाद आरोपी कैंपर गाड़ी से फरार हो गए.

दूसरी नाक बनाई जाएगी

एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि अब वह नाक किसी काम की नहीं है और उसे जोड़ा नहीं जा सकता. अब उसकी जगह नई नाक बनाई जाएगी. डॉक्टर्स ने कहा कि इतना समय गुजर जाने के बाद अब नाक का कटा हुआ हिस्सा वापस नहीं जुड़ पाएगा लेकिन एक समाधान है. डेढ़-दो माह में दो-तीन सर्जरी के बाद इसकी जगह दूसरी नाक को जोड़ा जाएगा, इसके लिए छोटी-छोटी सर्जरी भी होंगी. हालांकि नाक नहीं होने के कारण मरीज के सूंघने व नाक की अन्य प्रकृति पर भविष्य में कोई असर नहीं पड़ेगा. पुरानी नाक से केवल स्ट्रक्चर काम लिया जाएगा. ललाट की चमड़ी से नाक बनाई जाएगी. अगर घटना के तुरंत बाद नाक का कटा हिस्सा लाया जाता तो जोड़ना फिर भी संभव था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-