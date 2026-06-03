Jodhpur News : राजस्थान में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जोधपुर संभाग के चार जिलों में एक साथ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभाग ने हजारों बैग संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री पर रोक लगा दी है. कृषि विभाग ने गोदामों और बीज विक्रेताओं पर छापेमारी करते हुए नमूने भी जांच के लिए भेजे हैं.

जोधपुर संभाग के 4 जिलों में एक साथ छापेमारी

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कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश के बाद जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में कृषि विभाग की टीमों ने एक साथ छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान कुल 68 बीज विक्रेताओं और कृषि आदान प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जोधपुर के रीको मण्डोर स्थित विनायक कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में मूंगफली बीज का भंडारण मिला. जांच के दौरान बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रमाणन से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर विभाग को मामला संदिग्ध लगा. इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए 32 अलग-अलग लॉट के नमूने लिए और 27 हजार 178 बैग मूंगफली बीज की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी. कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जी.आर. मटोरिया के अनुसार किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि जांच में अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान बोरानाड़ा स्थित बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज का भी निरीक्षण किया गया. यहां मूंगफली पॉड्स और पैकिंग सामग्री मिली, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ट्रक में भरी मूंगफली का बीज विक्रय से कोई संबंध नहीं था. इसके बाद संबंधित सामग्री को मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य सामग्री के संबंध में वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई.

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर बड़ा एक्शन

कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. ये ही वजह है कि प्रदेशभर में नकली और अमानक बीज कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.

68 बीज विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों की जांच

किसानों की खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग की यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विभाग का दावा है कि नकली और अमानक बीजों पर लगाम लगाने के लिए आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे. फिलहाल कृषि विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जब्त किए गए बीज गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं.