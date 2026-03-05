जोधपुर में पागल कुत्ते का आंतक, 5 घंटे में 9 लोगों को काटा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के पीपाड़ सिटी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरुंदा क्षेत्र में गुरुवार को पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया. पुंदलू गांव से शुरू हुआ हमला कुछ ही घंटों में बोरुंदा तक पहुंच गया और करीब 5 घंटे के भीतर 9 लोगों को काटकर घायल कर दिया.

घायलों में बच्चे, महिलाएं और युवक शामिल हैं. गंभीर हालत में 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, सबसे पहले पुंदलू गांव में 10 वर्षीय विक्रम पर अचानक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया.

बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी दादी

बच्चे की चीख सुनकर उसे बचाने दौड़ी उसकी 70 वर्षीय दादी चंवरी देवी को भी कुत्ते ने काट लिया. इसके बाद खेत में सिंचाई कर रहे 35 वर्षीय रामकिशोर पर भी हमला कर दिया.

इसके बाद कुत्ता बोरुंदा गांव की सरहद में पहुंच गया और वहां भी कई लोगों को अपना शिकार बना लिया. हमले में कुल 9 लोग घायल हुए.

आपात कालीन सेवाओं को मजबूत करने की मांग

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद शुरुआत में 108 एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिली. ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर एंबुलेंस और व्यवस्था मिलती तो घायलों को तुरंत राहत मिल सकती थी.

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बावजूद आवारा व खतरनाक कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने और आपात कालीन सेवाओं को मजबूत करने की मांग की है.

कोटा में भी आया एक ऐसा मामला

इधर, कोटा में अपने बड़े भाई के साथ मोटरसाइकिल पर ट्यूशन जा रहे 10 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया. घटना के समय दोनों बाइक पर सवार थे. कुत्तों के हमले के बाद दोनों बाइक से गिर गए. कुत्तों ने बच्चे को काट लिया. इससे बच्चे के दोनों पैर पर घाव हो गए. घटना भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के डडवाडा इलाके की है.

पीड़ित के पिता ने गुरुवार दोपहर 2 बजे बताया 10 साल का बेटा 5वीं में पढ़ता है. घर से ट्यूशन जा रहा था. 10 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया. घटना के समय दोनों बाइक पर सवार थे. कुत्तों के हमले के बाद दोनों बाइक से गिर गए. कुत्तों ने बच्चे को काट लिया. इससे बच्चे के दोनों पैर पर घाव हो गए. बड़ा भाई बाइक से छोड़ने जा रहा था. 10 साल का बेटा पीछे बैठा हुआ था. दोनों घर से 150 मीटर दूर ही पहुंचे होंगे. गली के 2-3 आवारा कुत्ते पीछे पड़ गए. बड़े बेटे ने बाइक रोक ली.

बेटे पर झपटा कुत्ता

कुत्ते छोटे बेटे पर झपट पड़े और कुत्ते के हमला करते ही दोनों घबरा गए. बैलेंस बिगड़ने से बाइक से गिर गए. कुत्तों ने छोटे बेटे के दांएं पैर पर काट लिया. बड़ा बेटा दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारी बात बताई. मौके पर जाकर देखा तो छोटे बेटे के दोनों पैर से खून बह रहा था. उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया. डॉक्टर ने ड्रेसिंग की और इंजेक्शन लगाया और फिर उसे घर ले आए. शहर में आवारा कुत्ते के हमले की घटनाएं होने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

